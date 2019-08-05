ألـِف شكراً كربلاء

ميسون نعيم الرومي

ألـِف شكراً كربلاء

والأهلنه الأُصلاء

دَخـْـلـَـت الفـَرْحـَه الگـَـلبنه

بعد ما شـِـفـْـنـَه البلاء

يا (حسين) البيهه ثائر

يا نصير الضعفاء

وانت بالحق سيف قاطع

يا منارالفقراء

ألـِف شكراً كربلاء

***

يا (حسين) الماكره أبدا ضياء

يا (حسين)الوفه اتعلمناه منك

من ابوك اوگبله جدك

گالهه (الله جميل)..

او ربك ايحب الجمال

والفن أساس امن الحياة

والدليل اخت الرسول

شاعره ابصوتٍ جميل

(شيماء) وابكل المعارك

تشدو بانغامٍ شجيه

صوتهه .. طرّ السماء

ألـِف شكراً كربلاء

***

تحمل اشگد اوتعاني..!

يا بلاد الأنبياء

ما شفت راحه ابحياتك

وانت معروف ابصفاتك

حـُكمـِـتـَـك حفنة رعاع

نهر ثالث جره ابأرضك

وابدماء الشهداء

والشعب مل العناء

ألـِف شكراً كربلاء

***

حـُكـّامنه ابهذا الزمان

لاشبيه الهم ولا الهم مثيل

الحـَـرْمنه .. الهم دليل

خانـَوْ اوباعوا أرِضنه

أبـد ما عدهم ولاء

باگوْ الثروات كلهه

لا خجل عدهم ولا ذرة حياء

موبقات اوبيهه نـِشرَوْ

من حشيش اوبيع أعراض النساء

اوحتى دورٍ للبغاء

خـِنـْگـَوْ الفرحه ابگلبنه..

آخ .. يا خيبة شعبنه

بالچذب طمغـَوا گصصهم ..

كلشي عملوا بالخفاء

شوْهـَوْ الدين ابدجلهم

والدين من عدهم براء

ياشـــباب .. الخير بيكم..

الأمل انتم والرجاء

ألـِف شكراً كربلاء

***

وانتَ يا مهد الحضاره

صرت لول بالفساد

لا مدارس لا مشافي لا شوارع

لا تقدم..لا زراعه اولا حصاد

لطم وامغـَطـَّه ابسواد

حاربوك ابإسم الله..اوبسم دينه

صرت سـَـهـْـل الانقياد

اشوكت تطرد هالذئاب..؟

انت ابن سومر اودجله والفرات

شـَـوّفوك الجوع وارهاب اوعذاب

ابصدرك اتلاگي الرصاص اوما تهاب!!

انهض .. ثور اعله ذوله ..

وانقذ اهلك والبلاد

غـَـنـّي وابصوت اليتامه والأرامل..

غني وابصوت الجياع

للوطن يحله الغناء

ألـِف شكراً كربلاء

ألـِف شكراً كربلاء

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مهداة الى جمهورملعب كربلاء الأولمبي واهل كربلاء

ومنظمي حفل افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم

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ســـــــــــــــــتوكهولم

4 / آب / 2019