افتتاح طريق محمد القاسم بعد 40 يوماً على إغلاقه

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الأحد، فتح الجزء المغلق من طريق محمد القاسم الخميس المقبل.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “طريق محمد القاسم السريع سيفتح الجزء المغلق منه حالياً يوم الخميس”.

وأضاف أنه “سيبقى ممر الدخول من النهضة صعوداً باتجاه ملعب الشعب والنزول باتجاه تقاطع قرطبة القريب من الجملة العصبية مغلقا لحين انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وكانت مديرية المرور العامة قد نوهت، في (27 حزيران 2019) إلى قطع جزئي في سريع محمد القاسم وسط بغداد، نتيجة أعمال صيانة، مبينة أن الصيانة ستكون على أربع مراحل.