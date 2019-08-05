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المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف ينفي إدلاءها بأية تصريحات حول حفل افتتاح بطولة غرب آسيا

نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف صدور اي تصريح منها تنتقد فيه حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في مدينة كربلاء المقدسة .

وذكر في بيان اليوم :” ان بعض الشواذ الذين يعانون من عقد نفسية بسبب انحدارهم اخلاقياً وتربوياً، تداولوا منشوراً مزيفاً ذكروا فيه ان النائبة عالية نصيف شنت هجوما اعلاميا ضد حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، والهدف من هذا المنشور واضح، ففي حال سكوتها عنه سيتهمونها بأنها ضد أي نجاح عراقي، وفي حال نفيها لهذا المنشور المزيف سيتهمونها بأنها تشجع على فعاليات تنتهك قدسية كربلاء التي تسكن في قلب كل مسلم في العراق والعالم “.

وأضاف المكتب الاعلامي :” نقول للمرتزقة الذين نشروا هذا المنشور، ان النائبة عالية نصيف لم تصرح بأي شيء حول هذه القضية، لأنها كانت مشغولة بفضح فساد أسيادكم الذين يمولون صفحاتكم القذرة، وستبقى تفضح فساد هؤلاء اللصوص الذين مهما جمعوا من مليارات سيبقى المجتمع ينظر اليهم نظرة احتقار واستصغار، ولن يستطيعوا من خلال المال شراء شرف لأنفسهم لأنهم بلا شرف “.

وتابع :” كما نقول لأهلنا العراقيين الطيبين: ان اي منشور يتضمن صورة النائبة عالية نصيف مع كلام منسوب اليها هو منشور مزيف، فبياناتها وتصريحاتها تصدر عن مكتبها الاعلامي حصريا وتوزع من خلال بريدها الالكتروني المستخدم منذ عشر سنوات ولغاية اليوم، ونأمل منكم المساهمة في التبليغ عن هكذا منشورات “.

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