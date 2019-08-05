النفط العراقية: لا علاقة لنا بالناقلة المحتجزة بايران

نفت وزارة النفط العراقية علاقتها بسفنية احتجزتها السلطات الايرانية في وقت سابق من اليوم، وقالت طهران انها عراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة لاتقوم بتصدير زيت الغاز الى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً.

وأضاف جهاد ان الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة، مؤكداً ان هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم عراقية تحمل اسم “هيتا”.

وأضافت الوكالة أن عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلا بحريا من جزيرة “فارسي” الإيرانية في الخليج.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقيف سفينة أجنبية قال إنها كانت تهرب الوقود الإيراني إلى دول عربية خليجية، كما شدد على أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مواصلة رصد المياه الخليجية والتصدي لأي عمليات تزعزع الأمن فيه.