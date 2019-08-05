ايفانيات … نص فكري

1

الحب يأتي متأخرا …

الحب يعشق المواعيد المؤجلة يقف في نهاية الصف ينتظر الظل وما أن يظهر يؤجل خروجه لحين وصول الظل الاخر

2

أقصر رحلة في الحياة هي الحياة …

الأمس رحل قبل لحظات واليوم سيرحل بعد لحظات الأمس كان قصيدة واليوم قصيدة بالأمس كانت الأشياء تدور في قالب الزمن واليوم الأشياء تدور في قالب المكان

3

وقت ضائع …

يحتسبه الحكم حين تتوقف الكرة انه قانون اللعبة الذي يمتثل له اللاعب لكن في البعد الاخر لا يوجد حكم وكرة وقانون ووقت ضائع الوقت هو الأرقام هو التغيير المبرمج وفق خوارزمية ثابتة القيمة تكمن في اللعبة واللاعب

4

العزلة والغربة …

في الوسط اللاواعي هي تذكرة مجانية لعوالم الحرية الخروج منها يعني فقدان الأشياء الحية والجامدة مفهومي العزلة والغربة ثروة العقل الواعي

5

العنصرية …

لم تسقط هي مركز الحركة بالنسبة للمغادرين والوافدين عينة تسقط من عين المجهر عينة تأخذ مكان الذي سقط نقاط الشبه تفسد نقاط الاختلاف الشبه مأخوذ ومستوحى من العينة المغادرة بينما الاختلاف مجموعة قوانين وضعية تدحض القوانين الوضعية للعينة المغادرة العنصرية طلسم الإمبريالية

سؤال وجواب …

ان لم يجتمعا معا فلا اهمية للنقاش والحوار وجودهما في خانتين منفصلتين يثبت معادلة الشك عدم ارتباطهما ينفي الحجة السؤال الذي لا اجابة له من صنع الخيال والاجابة التي لا تقيم حجم السؤال بالمنطق فهي اللاشيء

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب