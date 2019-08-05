ايقاف عملية تهريب لسعات الإنترنيت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً في خانقين

اعلنت هيأة النزاهة إيقاف عمليةٍ لتهريب سعات الإنترنيت تتسبَّب بهدر مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام شهرياً في محافظة ديالى، فيما ضبطت المتهمين الضالعين بالتهريب والأجهزة والمعدات المستخدمة.

دائرة التحقيقات أشارت إلى أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيأة في ديالى تمكَّن، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات ومديرية اتصالات المحافظة والأجهزة الأمنية فيها، من ضبط عمليات بثِّ لسعات الإنترنيت مُخالفةٍ للقانون في قضاء خانقين، مبينة أن العملية أسفرت عن ضبط متهمين اثنين؛ لضلوعهما في عملية التهريب.

وأكدت أن المتهمين كانا يديران برجاً يُستَخدَمُ لتهريب سعات الانترنيت بشكل غير قانونيٍّ، لافتة إلى ضبطها الأجهزة وقطع خطوط التهريب، فضلاً عن ضبط (9) وصلاتٍ مايكرويةٍ ومعداتٍ وأدواتٍ كانت تُستَخدَمُ في عمليَّات التهريب داخل المحافظة بواقع (واحد لمدة)، لافتة إلى أن قيمة الهدر بالمال العام الناتج عن تهريب لسعات تُقدَّرُ بـ(1,500,000,000) مليار دينارٍ شهرياً.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها خلال العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّ بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام المادَّة (361) من قانون العقوبات.

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّنها من إحباط عمليَّة تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بالمناطق الحدوديَّة بين العراق وسوريا.