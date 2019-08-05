بالفيديو.. وزيرة الصحة تكشف مصير مرضى معهد الأورام بعد الحادث

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إن حادث معهد الأورام تسبب في 20 حالة وفاة، وذلك خلال تصريحات صحفية أمام مركز علاج الأورام في القاهرة، كما أمرت بفتح المستشفيات المجاورة لمعهد الأورام لاستقبال المرضى بعد تأثير الحادث على مبنى المعهد والخدمات الطبية به.

وكان قد وقع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مأساوى أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 32 أخرين،