تركيا تتحدث عن ثلاث نتائج من زيارة ممثل أردوغان للعراق

قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن زيارة الممثل الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق بشأن مشكلة المياه ويسل أر أوغلو، تكللت بـ3 نتائج مهمة.

جاء ذلك في تغريدات نشرها السفير التركي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح يلدز أن “الزيارة المثمرة للممثل الخاص لرئيس جمهوريتنا بشأن مشكلة العراق حول المياه ويسل أر أوغلو، إلى بغداد في 31 تموز تكللت بثلاث نتائج مهمة”.

ووفقًا ليلدز، تتمثل النتيجة الأولى في أن “تركيا والعراق أثبتا أن موضوع المياه لا يمثل موضع خلاف، بل يمثل موضع تعاون”.

وبيّن أن النتيجة الثانية هي أن “تركيا مستعدة لتقديم جميع أشكال تبادل الخبرات والدعم البنيوي والملموس على المدى البعيد، من أجل أن يجتاز العراق مشاكله بشأن المياه”.

وعن النتيجة الثالثة، شدّد السفير التركي على عزم البلدين العمل معاً في إطار جدول زمني، وفقاً للتفاهم المذكور أعلاه.