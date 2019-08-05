تروضني

عبد صبري ابو ربيع

تروضني وأنــا الصلد الحـجر

تروضني وأنا الحشدُ والعسكر

تروضني وأنت

لك الدولار والدُرر

تروضني والاجنبي

بأفعالك يفتخر

والشعـب ُ مظلـومٌ ومـفتقر

لا سكنٌ ولا عمل فيه يتدبر

وأنت الظالم والحاكم والمسيطر

صبرنا وقد ملنا الصبر

والشعـب صــــامتٌ ماذا ينتظر

تروضني كيف احيا وكيف افكر

وأنا الحزيــن وأنت لا تشعر

وأنا الحاضـر والقلم والشعر

كأنك لا تدري إذا الفجر ينفجر

يضيع كل شيء ٍ ويدمر

فتأتي رايــــاتهم فأنكسر

فتنشق سرابيلنا وتنحسر

ويرجــع الضــيم كمــا كان وأكثر

يحكمـنا الاجنبـي وكل حـاقد أصفر

وأنتم نيام على الدولار حيث يتبخر

وتنهض من الاجداث

فلا تعذرُ

بكم بعتني أيها المتحضر ؟

وأنا البــأســاء وأنا القدر

تروضني ولا تدري

حين أستعر

تهوى النجوم والبدرُ ينحسر