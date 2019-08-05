أسيل سليمان 04/08/2019 – 23:54 نشر في الشرق الاوسط

تفجيران في ريف حلب يسفران عن خسائر بشرية‎

موسومة تحت إعزاز حلب سوريا ميليشيات المعارضة تركيا

وقع انفجاران، اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب، الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما أسفر عن خسائر بشرية.

وقالت مصادر ميدانية من المنطقة إن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة رانج في مدينة إعزاز شمال حلب، ما أسفر عن مقتل مدني، وإصابة آخرين بجروح بليغة».

تلك المصادر أضافت أن «مجهولين فجروا لغماً أرضياً في سيارة من نوع فان كانت تقل عناصر من الفصائل المسلحة على طريق إعزاز أثناء قيامهم بتبديل نوباتهم صباح اليوم، ما أسفر عن وقوع إصابات».

وتشهد المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري في ريف حلب انفجارات تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.