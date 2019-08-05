جوازات السليمانية تصدر قرارا لصالح اهالي كركوك وخانقين

اعلنت مديرية جوازات محافظة السليمانية باقليم كوردستان، الاحد، ان وزارة الخارجية العراقية وافقت رسميا على فتح مكتب لتصديق الجوازات في مركز المدينة.

وبينت انه لم يعد متوجبا على المواطنين مراجعة بغداد وكذلك بامكان مواطني كركوك وخانقين مراجعة مكتب السليمانية في حالة فقدان جوازاتهم.

وقال مدير جوازات السليمانية ان الحكومة العراقية ستقوم من الان فصاعدا بالعمل بالجوازات الالكترونية، وطالبت السليمانية رسميا ان تزودها بصورة تعبر عن السليمانية لارسالها الى بغداد لوضعها على الجواز الالكتروني.