(رياضيي العراق..يخشون النزال مع الاسرائليين).. (كالمليشيات قرب الجولان.. ولم يرمون صاروخ)

بسم الله الرحمن الرحيم

العنتريات الفارغة.. والاستعراضات الواهية.. والاستقبالات للجبناء.. لتصويرهم ابطال.. تتجسد سواء بزمن البعث او بزمن الاسلاميين.. حيث وجدنا استقبال (لمجموعة من الرعديدين من الرياضيين العراقيين) رفضوا لقاء (نظراءهم الرياضيين الاسرائيليين ببطولة دولية).. والعذر اقبح من ذنب.. (بدعوى المقاطعة وعدم الاعتراف باسرائيل)؟؟ فالسؤال (وفق ذلك كان على دول الطوق حول اسرائيل كالاردن وسوريا ومصر ان لا تدخل نزالات صراع مع اسرائيل عام 1948 و1967 و1973 .. لان ذلك يعتبر اعتراف بها)؟؟ (فالا يدرك هؤلاء بان النزال .. سواء بالحرب او السلم).. حيث النزال بوقت السلم يطلق عليها ..الرياضية..

(ثم الم تدخل دول حروب فيما بينها .. وكلاهما يعترف بالاخر كدولة.. كالحرب بين العراق وايران).. (وحرب تحرير العراق على يد امريكا).. ودول لم تعترف ببعضها ثم اعترفت بعد الحرب.. كـ (الحرب بين اسرائيل ومصر، والاردن واسرائيل).. (وباكستان وبنغلادش)..

ثم ان هناك (170) دولة تعترف باسرائيل.. (فسواء اعترفتهم بها او لم تعترفوا فان العالم يعترف باسرائيل ومنها دول اسلامية وما تسمى عربية كالاردن ومصر وتركيا .. الخ).. وهذه الدول حليفة (لربكم ايران اليوم.. ويمنح العراق بضوء اخضر ايراني نفط عراقي باسعار تفضيلية لمصر والاردن).. وفي كلا البلدين توجد سفارات اسرائلية بالقاهرة وعمان..

ثم كيف يستقبل (رعديدين) استقبال الابطال.. وهم (يخشون لقاء الاسرائليين باللقات الرياضية الدولية).. فالرعديد الذي يخشى النزال.. وهو احط من الجبان.. (فالانتصار او الهزيمة) يدخلها الشجعان.. (فحتى الهزيمة.. .. كفى بان صاحبها.. كان لديه من الشجاعة ان يدخل صراع ونزال سوء بالحرب او بالرياضية.. ولا يخشى المواجهة).. ولكن الرعديد هو من يخاف المواجهة اصلا.. حالهم حال (مليشيات ولي الفقيه الايرانية،ـ مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل) التي ارسلتها ايران لسوريا لتستنزفها.. وتواجدت مع قاسم سليماني والحرس الثوري ومليشيات الحشد قرب حدود اسرائيل بالجولان، ولم نجدهم يطلقون ولو صويريخ على اسرائيل وجولانها).. بل وجدنا بكل سخرية (يذهب معممين كقيس الخزعلي لياخذ سلفي قرب حدود اسرائيل بجنوب لبنان).. فاوقع نفسه بسخرية من قبل حتى اتباعه.. وننبه (ان هؤلاء الرياضيين والمليشيات.. اسود على العراقيين المظلومين بظل حكمهم.. خنافس امام الايرانيين)..

وعلى قول المثل (الطيور على اشكالها تقع).. حيث وجدنا (ممثلين عن قائمة دولة القانون.. يستقبلون هؤلاء الرعديدين من الرياضيين.. وهذه القائمة تابعة لنوري المالكي .. الذي بظله تبخرت 3 فرق عسكرية تابعة له.. وسقطت الموصل وثلث العراق بظل حكمه الفاسد).. (واعضاء دولة القانون الذين يعترضون على فتاة محتشمة.. تدخل لاحتفالية بملعب كربلاء وتعزف على الكمان، ولم يعترضون على حفلات نوري المالكي مع مادلين مطر بملابسها الفاضحة)..

وننصح (الرياضيين الشيعة العرب) لا تنخدعون بالاعلام كما انخدعتم بالاعلام البعثي في كثير منكم.. فايران تدعي امتلاكها (100) الف صوارخ واربع مصانع لانتاجها تحت الارض.. ولم تضرب اسرائيل بصويريخ من اراضيها تجاه اسرائيل.. فكم تحتاج من صواريخ حتى تضرب اسرائيل بصويريخ من طهران تجاه تل ابيب.. بدل ان ترسل صواريخها البالستية للعراق وتحديدا لمعسكرات الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. لتجر الصراع لداخل العراق لتجنيب الداخل الايراني الحروب.. بكل خسة ايرانية منقطعة النظير..

وندعو المجتمع الدولي وامريكا لمراقبة الحدود العراقية الايرانية.. بدل مراقبة حدود العراق وسوريا فقط.. فلماذا لا يتم مراقبة الحدود العراقية الايرانية.. (اليس اولى) من مراقبة الحدود السورية العراقية؟؟ لماذا لا تذهبون (للمصدر اصلا).. هذه الحدود التي تم تميعها بين العراق وايران وتشكل خطر كبير على العراق والمنطقة.. وتساهم بتغول ايران خارج حدودها..

ونسال من (يحاولون ابعاد الانظار عن هموم العراق وماسيهم وفساد حكامهم الموالين لايران).. بابعادها (ضد السعودية وال سعود).. نقول .. تتهجمون على ال سعود والسعودية (بتهمة الوهابية)؟؟ ولكن تمدحون حكام قطر (حلفاء ايران).. وقطر التي يحكمها الوهابية اصلا.. .. بل نسل حكام قطر من نسل الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه؟؟ .. وقطر تدعم الاخوان وداعش و القاعدة.. وتحتضن شيوخ الفتوى للسيارات المفخخة (القرضاوي المصري)..

ونقول لكم.. حذاري من ان تجر ايران العراق لحروب فوق الكبرى اخرى مستقبلا ولكن هذه المرة لحروب مباشرة .. بالنيابة عن ايران.. كما فعلت (باليمن وعملاءها الحوثيين).. فيروج اعلام ايران.. بان (الحوثيين انتصروا)؟؟ في وقت .. الحوثيين دحروا باليمن.. حتى تم تقويضهم بزاوية بصنعاء وصعدة.. بعد ان تحرر اليمن بجنوبه ووسطة من الاحتلال الحوثي) .. بالمحصلة من دخر هم عملاء ايران الحوثيين وليس السعودية..

ثم الا ترون كيف ان ايران وعملاءها بالعراق.. جعلوا من العراق (وكر للدعارة) .. فمواخير رجال الدين بالعراق الموالين لايران.. تكشف الدعارة على اصولها تحت اشراف هؤلاء الموالين لايران.. فمن يذهب لمحلات المساج التي تشرف عليها مليشيات ولي الفقيه وتهيمن على الارباح المهولة منها.. ولا ننسى مافيات المخدرات والجريمة المنظمة التي التقارير الدولية تؤكد ان وراءها مليشيات ايران بالعراق..

… ولا

ننسى تهريب النفط العراق لايران عبر هذه المليشيات باشراف الحرس الثوري..

وبعد ذلك تروجون ما تدعون.. (فساد ال سعود)؟؟ نقول.. ال سعود فسدة حسب قولكم.. (نجي وياكم).. بس انظروا الى السعودية ومدنها العامرة الناهضة.. وقارنوها بالعراق بظل حكم ايات الله العظمى وحجج الاسلام والمسلمين والاحزاب الاسلامية الموالية لايران… لتجد مدن تعلو فيها النفايات وركامها والفساد المالي والاداري والاسوء بالعيش يعيشه الشيعة بظلهم.. فمن (الفسدة) هنا؟؟

تقولون ان (مدن الخليج تهيمن عليها فكر ابن تيمية)؟؟ عجيب.. فعلى من تكذبون؟؟ الشيعة العرب (العراقيين) سافروا واقام الكثير منهم ايضا بدبي وابو ظبي وجدة والكويت والدوحة وسلطنة عمان ومسقطها.. (وبحثوا عن ابن تيمية وفكره) فلم نجد غير فقط نهوض مدن عامرة بالاعمار والرفاهية وشعوبها تعيش الاستقرار .. بمعنى (اذهبوا للخليج ومدنه .. فلن تجدون من ما يسمى فكر ابن تيمية هناك) .. ولن نجدون اي تخلف وتطرف.. بل نجدها بدولة الخلافة الاسلامية لداعش .. ونجدها بدولة ولي الفقيه وعملاءها بالعراق.. تتمثل (بمليشيات باسم الدين، و معممين دجالة.. و مكاتب السيد فلان والشيخ فلان والتيار الفلاني).. فهذه المظاهرة الردية لديكم وتعممونها بمدن العراق فجعلتم هذه المدن ركاب للازبال والنفايات.. والتخلف وسوء الخدمات والوضع المزري وارتفاع نسبة الجريمة..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم