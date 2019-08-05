فتح مقبرتين لضحايا الأنفال بعد عيد الأضحى

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، فتح مقبرتين جماعيتين لضحايا حملات الانفال في صحراء السماوة بعد عيد الاضحى.

وقال مدير شؤون المقابر الجماعية في وزارة الشهداء والمؤنفلين، سيروان جلال في بيان “أخرجنا رفات 170 من ضحايا المقابر الجماعية في السماوة حتى الآن، منها رفات 74 طفلا و97 امرأة، وأرسلناها إلى دائرة الطب العدلي لأخذ عينات لإجراء فحص الحمض النووي”.

واضاف ان “فرقاً خاصة ستقوم بعد عيد الاضحى، بفتح مقبرتين جماعيتين في نفس المنطقة في صحراء السماوة تضم رفات المؤنفلين الكورد خلال عامي 1987 و1988”.