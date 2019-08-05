فدعم: البرلمان سيُبقي نصف كابينة عبد المهدي فقط بعد نهاية عطلته التشريعية!

كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم الاثنين، عن حراك برلماني سيجري بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب يتضمن استجواب وتبديل بعض الوزراء بسبب ضعف اداءهم، فيما رجح وصول عدد أعضاء الكابينة الوزارية إلى النصف.

وقال فدعم خلال مشاركته في برنامج “وجهة نظر” الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة” الفضائية، إن “دور مجلس النواب لايقتصر على تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة الاتحادية فقط، فهو يملك سلطة رقابية على مجالس المحافظات ودوائر إقليم كردستان، وكان عليه القيام بدوره إزاء استشراء الفساد في تلك المجالس وبيع وشراء المناصب من خلالها، فضلا عن اداءها المخزي وتردي الخدمات في المحافظات”، مؤكدا ضرورة “انتقال البرلمان من التشريع فقط، إلى الرقابة والمحاسبة”.

و أضاف فدعم، أن “أسئلة نيابية كثيرة وُجهت إلى عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية دون أن يتم الاجابة عنها، ولذلك فأن هذه الأسئلة ستتطور إلى استجوابات بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، لكي نحسن من أداء المجلس”.

وأشار عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة، إلى “وجود برنامج سينفذ بعد هذه العطلة لتبديل بعض الوزراء بسبب ضعف اداءهم، وقد يصل عدد أعضاء الكابينة الوزارية إلى النصف”.