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قوة من الحشد والجيش تطهر قريتي الإصلاح والنقشبندية غرب جلولاء

طهرت قوة من اللواء 20 بالحشد والجيش، اليوم الاثنين، قريتي الاصلاح والنقشبندية غرب جلولاء في ديالى.

وقال المركز الاعلامي للحشد في بيان إن ” قوة مشتركة من اللواء 20 بالحشد الشعبي والجيش طهرت قريتي الاصلاح والنقشبندية غرب جلولاء ضمن قاطع عمليات ديالى”.

واضاف، إن ” اللواء 20 قد حقق الاهداف المرسومة له”.

و انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وانهاء تهديده.

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