مانشستر يونايتد يرفض عرضاً جديداً من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنكليزية، اليوم الاثنين، عن رفض نادي مانشستر يونايتد عرضا من ريال مدريد الإسباني، مقابل التخلي عن خدمات نجمه الفرنسي بول بوغبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة “التايمز” فإن ريال مدريد، تقدم بعرض قيمته 27.4 مليون إسترليني، بالإضافة إلى نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوغبا، ولكنه قوبل بالرفض من مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن عرض النادي الملكي، جاء أقل من طموحات اليونايتد، للتخلي عن نجمه الفرنسي، إذ ترغب إدارة الشياطين الحمر في الحصول على 150 مليون إسترليني، للسماح لبوغبا بالرحيل.

ويتطلع النجم الفرنسي للرحيل عن مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، الذي سيغلق أبوابه يوم الخميس المقبل، رغم تصريحات سولشاير مدرب اليونايتد الأخيرة، التي تحدث خلالها عن ثقته في بقاء اللاعب بالموسم المقبل.

وكان بوغبا قد عاد لصفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي، عام 2016، في صفقة قياسية وقتها، بلغت قيمتها 89 مليون إسترليني.