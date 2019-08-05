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مدرب الدحيل مشيداً بانضمام “ميمي”: لاعب مميز وموسمنا سيختلف عن الماضي

أكد مدرب فريق الدحيل القطري لكرة القدم روي فاريا ان فريقه تنتظره مواجهة صعبة تجمعه مع السد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اسيا سيخوضها الدحيل من اجل تحقيق نتيجة ايجابية فيها.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة ان “طموحاتنا كبيرة للغاية وهي المباراة الاولى لنا في هذا الموسم واستعداداتنا بدأت منذ الاول من يوليو رغم اننا فقدنا عدد كبير من اللاعبين للمشاركات مع المنتخبات وهو ما حدث ايضا لفريق السد، وستكون مباراة هامة ومميزة وسنواجه احد اقوى الفرق في قطر واسيا والان السد لديه مدرب جديد، ومن سيفوز في المواجهتين سيذهب بعيدا في المنافسة”.

وتابع ان “تغيير مدرب السد هدفه فكر وفلسفة كروية، ونحن في الدحيل لا نركز في من هو المدرب او اللاعب ولكن نعلم ان السد فريق قوي ويحتاج لوقت للتأقلم مع الفكر الجديد للمدرب تشافي الذي يحتاج للوقت لكي يضع بصمته في الفريق، وهناك ايضا تغييرات بالنسبة لنا حيث جلبنا لاعبين مميزين مثل المساكني والمهاجم مهند علي وهذا الموسم يختلف عن الماضي وهدفنا الان هو التأقلم والانسجام بين اللاعبين لكي يستطيعوا ان يقوموا بتنفيذ الفكر الكروي الجديد”.

واضاف فاريا “نحن نعلم ان هذه المباراة هامة وتأهل الفريق الذي ينجح في تحقيق نتيجة ايجابية ذهابا وعودة ونحن من جانبنا تفكيرنا منصب حول الطريقة التي نحقق بها التأهل نحو الدور التالي”.

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