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مفتشية الداخلية: ملياران و600 مليون دينار ديون للوزارة على الشركات المستثمرة في ديالى

كشفت مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان شركات استثمارية في محافظة ديالى، تدين لمديرية شرطتها، بمبلغ مليارين و631 مليون عن مبالغ حماية.
وقال بيان للمفتشية ان المكتب “اوصى المديرية في المحافظة باستيفاء المبلغ، من تلك الشركات، التي ترتب عليها لقاء توفير الشرطة للحماية لها، عقب ملاحظة المكتب لتلكؤ من قبل المديرية في متابعة الشركات الخاصة والاستثمارية، التي وفرت لها الحماية”.

يشار الى ان القانون حدد مبلغ 500 الف دينار كاجور واجبة الاستحصال للدولة عن كل منتسب يخصص لحماية شركات القطاع الخاص.

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