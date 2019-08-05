مفخخة رابعة تضرب الحسكة في يوم واحد .. تستهدف سيارة عسكرية

انفجرت دراجة نارية مفخخة جديدة، مساء الأحد، في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، في رابع تفجير من نوعه منذ صباح اليوم، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت مصادر ميدانية من مدينة الحسكة ، إن «دراجة نارية جديدة انفجرت بالقرب من دوار الباسل في حي غويران بمدينة الحسكة أثناء مرور سيارة لقوات الحماية الذاتية، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح بليغة».

وكانت دراجتان ناريتان مفخختان قد انفجرتا، يوم الأحد، في مدينة الحسكة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

كما انفجرت دراجة نارية مفخخة صباح اليوم في بلدة الشدادي، ما أسفر عن وقوع إصابات.

بدوره قال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في بيان نشر اليوم، إن نشاط خلايا داعش تكثف في الفترة الأخيرة.

وقال إن «الخلايا النائمة التابعة للتنظيم الإرهابي (داعش) تواصل أعمالها الإجرامية، بهدف ضرب الأمن وخلق جو يسوده الخوف والهلع في نفوس الأخوة المواطنين، بارتكابها الأعمال الجبانة بحق المدنيين الأبرياء».

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تفجيرات بين الحين والآخر حيث قتل وأصيب المئات من المدنيين والعسكريين منذ بداية العام الجاري.