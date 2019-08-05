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مقتل شاب كوردي برصاص الجندرمة التركية في ريف كوباني‎

توفي شاب كوردي متأثراً بجراحه، اليوم الأحد، بعد أيامٍ على إصابته برصاص حرس الحدود التركي في قرية سفتك بريف مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت مصادر ميدانية من مدينة كوباني  «توفي الشاب ماهر حسن (17 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء إطلاق النار من قبل حرس الحدود التركي في 30 من تموز/ يوليو الماضي أثناء مساعدته لأهله في ترميم سطح منزلهم في قرية سفتك غرب مدينة كوباني».

ووفق مصادر حقوقية سورية، فقد قتل 436 مواطناً سورياً، بينهم 80 طفلاً دون سن 18 عاماً، و 53 إمرأة، برصاص حرس الحدود التركي، فيما أصيب 374 شخصاً منذ اندلاع الأزمة السورية.

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