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مقتل عناصر من داعش بقصف جوي دولي – عراقي قرب اقليم كوردستان

قتل 6 عناصر من تنظيم داعش بقصف جوي في قضاء مخمور قرب اقليم كوردستان.
وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة أرهابية قادمة من جبل قره جوخ، حيث تم التنسيق مع طيران التحالف الدولي وتطويق المكان، وقد أسفرت العملية عن قتل ٦ عناصر من عصابات داعش بضربة جوية”.
واضاف “ان الارهابيين كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن قضاء مخمور”، كما عثرت القوة المنفذة للواجب على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن ٤ بنادق”.

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