نائب عن القانونية النيابية: المناكفات السياسية عطّلت تشريع القوانين.. هذه الفرصة الأخيرة

قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب يحيى المحمدي، اليوم الإثنين، إن 150 مشروع قانون رحل من الدورة النيابية السابقة إلى الحالية، فيما أكد أن المناكفات السياسية عطلت الكثير من القوانين.

وقال يحيى المحمدي، خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة” إن “الكثير من القوانين في الدورة الحالية شرعت لتصحيح عمل الدورة السابقة”، مبيناً أن “150 مشروع قانون رحل من الدورة النيابية السابقة إلى الحالية”.

وأضاف المحمدي، أن “الكتل السياسية أمام فرصة أخيرة لتقديم الخدمات إلى المواطنين”، مشيراً إلى أن “أداء مجلس النواب مقنع ولكنه ليس بمستوى الطموح، وقد عطلت المناكفات الكثير من القوانين”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أعلن أمس الاحد، نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده شهراً واحداً.

وذكر الحلبوسي في بيان أن “يوم السبت الموافق 3 آب هو نهاية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى للدورة النيابية الرابعة”.

ودعا رئيس البرلمان أعضاء مجلس النواب إلى “الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب المجلس في المحافظات”.