نيجيرفان بارزاني: نعمل على تحويل سنجار الى محافظة

اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، العمل على جعل سنجار محافظة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر احياء ذكرى الابادة الجماعية للايزيديين، والذي اقيم في محافظة دهوك، بحضور رسمي كبير، ان “كوردستان تعمل على جعل سنجار محافظة”.

واضاف بارزاني انه “تم لغاية الان تحرير 2225 امرأة وطفل من تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن 1284 رجلاً وطفلاً”، مشيرا الى ان “نحو 360 الف من الايزيديين تم تهجيرهم، اضافة الى هدم 68 مزار على يد يتنظيم داعش، وتبقى تحرير 2223 امرأة وبنت”.

ودعا بارزاني في كلمته الى “عدم جعل الخلافات السياسية سبباً في منع اعمار سنجار”.

يذكر ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، طالب الأممَ المتحدة، بأن تعترف بما حدث للكورد الإزيديين كـ”إبادة جماعية”.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيدييون في قضاء سنجار “في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كوردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بالٌ حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين”.

واضاف رئيس إقليم كوردستان “نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة”.

وصادف يوم أمس السبت 3 آب 2019، الذكرى الخامسة للهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وارتكابه مجزرة بشعة بحق الكورد الإزيديين هناك.

وبسبب ذلك الهجوم، نزح مئات الآلاف من الكورد الإزيديين عن مناطقهم، وحتى الآن لا يستطيع معظمهم العودة إلى مناطقهم وديارهم وممتلكاتهم.