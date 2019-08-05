هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال (دولة الفافون -حزب العدوة وذوي الجباه المحروقة وبراعم شجرة الزقوم وبائعي شرف وعفة وضمير مجاهدين واوربين بالجنسية وأمهات كراع ساقطات للكاع بس متجلببات بجبة لاتليق بمثلهن ورجال دين متظللين بالعمامة سراق ودجالة واصابع لابليس والحذر من سليطي اللسان وأكلي السحت والربا ونوادي القمار والروليت والعهر )

د.كرار حيدر الموسوي

نوري المالكي وولده احمد المالكي، خضير الخزاعي،الوزير باقر صولاغ، بهاء الاعرجي وشقيقه حازم الاعرجي،ابو مجاهد كَاطع نجيمان الركابي، ابو رحاب احمد حسين المالكي ،فاضل الدباس، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي،الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي،عدنان الاسدي، عصام الاسدي، ياسين المطلك، صادق المطلك، مشعان الجبوري،صابر العيساوي، نعيم عبعوب،الشيخ خميس الخنجر، الوزير رافع العيساوي،عامر الخزاعي، الشيخ طارق الحلبوسي، قاسم زغير الراوي، نائر الجميلي، الوزير عبدالقادر العبيدي، الوزير حازم الشعلان، الوزير فلاح السوداني، سامي العسكري، عبدالجبار الكبيسي، زياد حميد الدليمي ابن اخت سعدون الدليمي، الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق قاسم عطا، الفريق عبود كنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه( كردي)، الفريق عثمان الغانمي، الفريق رعد هاشم العامري ، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق محسن لازم الكعبي، الفريق رشيد فليح، الفريق طالب شغاتي الكناني، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام،اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي،الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران.

ان خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر ويجب إنزال أقسى العقوبات بصاحبها، خيانه الوطن لاتبرر،لانه ليس هناك اسباب مشروعه للخيانه، ولما كانت كذلك،فليس هناك درجات لها،فأن كان للاخلاص درجات ،فألخيانه ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الادنى للاخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشريه في كل الشرائع السماويه والشرائع الوضعيه القديمه والحديثه، فالخونه لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر اليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الاخلاق وانحطاطها حتى من قبل اللذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.على عكس ذلك،المخلص الذي ينظر أليه بشعور من الموده وألتقدير في بلده او من بلد اخر ومن ألجميع.

أن كل الأعمال الإرهابية، والتخريبية التي يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم، وضد مصالح أوطانهم، وضد علاقات أوطانهم، وضد أبناء أوطانهم، وضد أهلهم، وعشيرتهم، وضد ثروات أوطانهم هي خيانة لهذه الأوطان سببها نقص في الوازع الوطني قابله إغراء، وتحريض من الجانب المستفيد من هذا (النقص) ممّا يستوجب على هذه الأوطان (وبالذات في دول العالم الثالث) أن تُعيد تأهيل أبنائها المصابين بنقص الوازع الوطني لتعيدهم لحظيرة الوطن من جديد قبل أن (تتلقفهم) أيدي السماسرة، وقبل أن (يضيعوا) في متاهات الإغراء، والتحريض، وهذا لن يكلفها كثيراً في الوقت الذي تتكلف الكثير الآن نتيجة هذا النقص في الوازع الوطني لدى فئة من أبنائها شاء تفكيرهم، وقدرهم، وظروفهم الاجتماعية، والنفسية أن يقعوا ضحيته، أو فريسته؟

ولمن يعرف، ولمن لا يعرف فإن نقص الوازع الوطني أشد فتكاً بالأشخاص، والأوطان، والثروات من نقص المناعة الذي تهتم به الدول، ومنظمات الصحة العالمية، وعليه فإن المسارعة بعلاج أسباب، وظواهر نقص الوازع الوطني ضرورة قصوى حتى لا تنتشر عبارة (غُرر بنا) أكثر مما هي منتشرة الآن تماماً كما هي عبارة المدمنين على المخدرات عندما يُعلنون ندمهم، ويقولون إن (أصدقاء السوء) هم الذين قادوهم إلى هذا المصير المظلم، وأصدقاء السوء أكثر في التفافهم على المصابين بنقص الوازع الوطني، واستغلال ذلك في مخططاتهم، ومؤامراتهم، وفتنهم، ودسائسهم، وكان يجب الالتفات لذلك من وقت مبكر لعلاج هذا المرض في وقته، ومازالت الفرصة قائمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلاج ما يمكن علاجه..؟ إن الاستعمار لا يستطيع أن ينفذ مكائده عندنا، إلا من طريق ضعف الإيمان بالله ولقائه، وإن الصهاينة هم أعجز وأضعف من أن ينالوا منا مأرباً أو يحققوا لأنفسهم منا مصلحة أو مقصداً، إلا عن طريق ضعف التربية الإيمانية، وجهل الثقافة الإسلامية، وكذلك الجراثيم المرضية، لا تستطيع أن تتغلب على الجسد وتفقده صحته وسلامته إلا عند ضعف الدم وضعف كرياته البيضاء. والسارق لا يستطيع أن يسرق الدار والبستان إلا عند فقد الحارس المغوار وتحطيم الأقفال القوية وتوهن الجدران المنيعة العالية.

أتفقواالسياسين المجاهدين حامي الاعراض والاموال العراقية عميان القلوب قبل البصيرة المجرمون بحق بلدهم وابناء جلدتهم وطوائفهم على أن لا يتفقوا ولا يتفقوا مع البعث الصدامي ألا بخراب البلد ولا يقول أذا لا ألعب أخربط الملعب بل يريد هو الكل في الكل في اللعب والشعب مشاهدون فقط وألا تسليم العراق أرض خاويه وفعلا بذروا البذره الخبيثه في الفلوجه وأعلنوا من منصتهم والتي أصبحت هي الحجر الأساس لمسيرتهم وسرعان ما أنهارت المنصه على رؤسهم وحرقت الأخضر واليابس وندم الحيادي والمرشد والواعي على أعمال الخونه الذين أوصلوهم الى هذه المواصيل التي وصلت عقر دارهم وأما قيادتنا فهي الأخرى وقعت بالغلط وأوصلت الشعب العراقي ألى هذه المواصيل وهي أولا ألغاء قانون أجثاث البعث الصدامي المهزوم بعدما كانوا يطالبون في الأمان فقط أو الخروج من الوطن سالمين ويتركون الجمل بما حمل ولاكن سوء أدارة الختيارين الشيبه والمراهقين المعممين الجهله والمجاملون والسراقين والخونه والمندسين والأغبياء الذين لدغوا من جحرهم الأول ونسوا المقابر الجماعيه للأحياء والأموات ونسوا أحواض تيزاب برزان وفرامة عدي صدام أبن صبحه البشريه وتابوته الرياضي وتفننه وتلذذه بالقتل.

وهنا أمر في بالغ الأهمية هو ذكر عقوبة ( لجريمة الخيانة ) في القران الكريم والذي حصر ذكر الخيانة في ثلاثة سور هي النساء والأنفال ويوسف. وكما يلي :قال تعالى ( إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما )النساء1.5

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله القدير نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له نحن الذين أنزلنا عليك هذا القرآن العظيم ، ناطقاً بالحق المبين ، لتحكم بين الناس ، بما عرفك الله وأوحى به إليك من إنصاف المظلوم ، وإقامة العدل بين الخلق ، ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين ، تجادل وتدافع عنهم .

هؤلاء من قتلكم ياعراقيين – أوميد مدحت مبارك ‚ وزير الصحة. أحمد حسين خضير السامرائي ‚ رئيس ديوان الرئاسة. أحمد مرتضى أحمد الحديثي ‚ وزير النقل والمواصلات. أحمد أبراهيم حماش ‚ محافظ البصرة. أحمد رشيد ‚ وكيل وزير الصناعة. أحسان عبدالرزاق عبدالغفور ‚ رئيس إتحاد الصناعات (ضابط مخابرات). العزاوي ‚ ممثل النظام في البرتغال ويدير أموال وعقارات صدام. أياد فتيح الراوي ‚ فريق أول ركن رئيس أركان ما يسمى بجيش القدس وقائد الفرقة الثانية. ساهم باقتحام مدن البصرة والعمارة و الناصرية والسماوة أثناء الانتفاضة كان قائدا للحرس الجمهوري أثناء غزو الكويت وعين قائدا لأركان الجيش بعد تحرير الكويت ونسب للعمل في اتحاد الشباب ثم محافظا للتأميم , في الآونة الأخيرة يتردد على المساجد لغرض التوبة . أياد ميشيل عفلق ‚ قنصل في ممثلية النظام في منظمة اليونسكو. أسامة بدرالدين محمود ‚ ممثل النظام في الصين. أكرم الدوري ‚ مدير شعبة رعاية المصالح في أمريكا – ضابط مخابرات مسؤول عن الشبكة التنظيمية لنشطاء النظام. أحمد العزاوي ‚ ممثل النظام في البرازيل ويدير استثمارات صدام المالية هناك. أنور مولود ذيبان ‚ ممثل النظام في ليبيا. أمير الحلو ‚ رئيس تحرير مجلة ألف باء. إسماعيل عبيد حمادي ‚ مدير عام في هيئة التخطيط العليا التابعة لديوان الرئاسة. أكرم محمد عثمان ‚ مدير عام في ديوان الرئاسة. الحارث عبد الحميد ‚ مدير مركز البحوث النفسية التابع لديوان الرئاسة يسكن في بغداد حي النصور . أتحاد صالح مهدي عماش ‚ مديرة دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة. الحكم حسن علي ‚ محافظ بابل . أكرم عبد الرزاق المشهداني ‚ لواء شرطة معاون مدير الشرطة العام للبحث والتطوير عميد كلية الشرطة حاليا. أحمد عبد رشيد ‚ محافظ تكريت. أرشد ياسين التكريتي ‚ مرافق أقدم لرئيس النظام سابقا وزوج اخته. أحمد عبدالله صالح ‚ محافظ الرمادي . أحمد حسن عبيد الجبوري ‚ محافظ واسط . اللواء أياد خليل زكي ‚ محافظ المثنى . أحمد محمد سعيد الأتروشي ‚ السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني (تنظيم النظام). أرشد محمد أحمد محمد الزيباري ‚ وزير دولة بلا حقيبة. أبراهيم طاهر سلام ‚ السكرتير العام للحزب الثوري الكردستاني (تنظيم النظام). أحمد حسن العبيدي ‚ أمين سر فرع كركوك لحزب البعث سابقا والان في المكتب المهني في القيادة القطرية . أشلاش أرزوقي ‚ أمبن سر شعبة الرازي لحزب البعث في محافظة المثنى . أحمد شهاب التكريتي ‚ مدير عام الشركة العامة للبستنة والغابات. أحسان الفهد ‚ مدير عام هيئة التدريب والتأهيل في وزارة الصناعة والمعادن. أمين خلف القيسي ‚ رئيس لجنة التوعية الدينية في تكريت. أحمد مجيد سعيد ‚ أمين سر قيادة شعبة كنعان بعقوبة لحزب البعث. أسامة ناصر النقشبندي ‚ مدير عام دار صدام للمخطوطات التابع للهيئة العامة للآثار والتراث. أسماعيل البراك ‚ المدير العام لشركة الجهاد العامة للمقاولات الإنشائية بوزارة الإسكان والتعمير. أحمد السعدون ‚ مدير متحف حزب البعث. أكرم محمد صبحي ‚ رئيس جامعة البصرة. أنور حسين عبداللطيف ‚ محافظ الموصل وكالة. أيوب مهدي صالح ‚ لواء ركن مدير إدارة إتحاد الصداميين (أصدقاء صدام). أبراهيم العزي ‚ رئيس محكمة التمييز. أبراهيم سابخان ‚ عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني (تشكيل نظام صدام) مسؤول فرع كلار. أسماعيل خليل علي ‚ رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات السياحية. أنغام البكري ‚ أمينة سر شعبة الرشيد النسوية لحزب البعث. أحمد فرحان الكبيسي ‚ أمين سر قيادة فرقة نواة المجد العربي لقاطع فرع سعد بن أبي وقاص لحزب البعث. أفتخار أيوب ‚ نائبة رئيسة الاتحاد العام لنساء النظام. أبتسام قاسم محمد ‚ عضوة قيادة فرقة الماجدة العراقية لحزب البعث. أحمد خضر الدوري ‚ مقرر الهيئة العربية لكتابة تاريخ الأنساب. أحمد طايس عبدالله ‚ ممثل النظام في السودان. أحمد فوزي النعيمي ‚ رئيس جمعية الصداقة العراقية التركية. أحمد عبد منديل ‚ عضو قيادة شعبة في تنظيمات فرع سعد. أبراهيم عبدالستار محمد التكريتي ‚ فريق أول ركن رئيس أركان الجيش. أياد طه شهاب ‚ مدير عام المجاميع السياحية في الهيئة العامة للسياحة. أحمد سكران العامري ‚ مدير عام وكالة الانباء العراقية وكالة. أحمد أبراهيم أحمد ‚ مدير ري محافظة ديالى. الحارث عبدالحميد ‚ أستشاري في علوم البارسيكولوجي في ديوان الرئاسة. أكرم جمعة ‚ مدير عام وحدة المنصور في أمانة بغداد. أحمد خالد التكريتي ‚ مدير عام الشركة العامة للتبوغ والسكائر. أبراهيم خليل أبراهيم ‚ فريق ركن رئيس جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا. أبراهيم كاظم فريد ‚ مدير عام مديرية مصافي الجنوب. أسماعيل حقي ‚ مدير أوقاف المنطقة الجنوبية. أبراهيم عزت أبراهيم الدوري ‚ أبن نائب رئيس النظام والذي يتم تأهيله لاستلام منصب وزراي بعد منحه شهادة الدكتوراة في العلوم الإسلامية. أشواق أبراهيم ‚ رئيسة أتحاد نساء النظام في محافظة المثنى وعضوة في المجلس الوطني . اسماعيل محمد علي ‚ رفيق حزبي مسؤول اللجنة الثقافية في قيادة فرع السماوة لحزب البعث. أسماعيل محمود ‚ لواء مهندس آمر الكلية الهندسية العسكرية. أكرم جعفر حساني ‚ عميد المعهد الفني في كربلاء. أياد طلب سعدالله ‚ رئيس تحرير جريدة نينوى وكالة. أسماعيل محمود حسين الحديدي ‚ رفيق حزبي في تنظيمات الاعظمية. أبراهيم شجاع سلطان ‚ رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية. أبراهيم أسماعيل العبيدي ‚ مدير توزيع كهرباء بغداد الرصافة. احمد حامد العاني ( ابو معد ) مقدم مخابرات كان دبلوماسيا في أمريكا ( وهو احد ضباط مديرية المخابرات الشرقية ) احمد حميد يصغ نقيب مخابرات ويعمل في دائرة المخابرات الرئيسية في المنصور ويسكن في ساحة مظفر مجاور دائرة الضريبة تلفونه 8229865 لديه سيارة كروسيدا . إبراهيم حميد يصغ ضابط امن طواريء مدينة العمارة لديه سيارة بيكب تك باب ويتردد على بريد الداخلية . إسماعيل محسن هاشم نائب ضابط يسكن في بغداد – الثورة شارع الفلاح قطاع 37 , متقاعد ومتفرغ لحزب البعث بدرجة عضو فرقة سجله اسود في إرغام المواطنين على التطوع الإجباري في فدائيي صدام وغيرهم ويقوم بمطاردة الهاربين والمتخلفين من العسكرية تم على يديه إعدام المواطنين ( طارق رحيم ) و ( مؤيد محمد رهيف ) من سكنة الثورة . احسان محمد جاسم الديري ( سيد إحسان ) عميد في المخابرات العامة مدير الشعبة 18 المسؤولة عن ايران وتركيا ومنظمة مجاهدي خلق ابراهيم عبد الستار التكريتي فريق اول ركن رئيس اركان الحرس الجمهوري . ازهر اسماعيل لواء ركن ساهم اقتحام العمارة اثناء الانتفاضة . اياد الغرباوي شريك عدي / مدير عام معمل الفارس التابع لديوان الرئاسة . اركان حمود العبدالله ابن عم وطبان – كان في خدمة صدام . إبراهيم علي يوسف لواء ركن طيار مدير الحركات الجوية . إسماعيل الشيخ لواء ركن طيار آمر قاعدة القادسية الجوية . أكرم عكاب ضابط أمن موقع الجادرية المكون من دور عدي وقصي /من اهالي بيجي – ناحية الصينية . احمد عكاب كاظم مسؤول شعبة الحماية الخاصة في الحلة منطقة الكهف ( الموقع تابع للحرس الجمهوري الخاص ) إبراهيم رائد في الحرس الجمهوري الخاص , مسؤول وحدة أمن تكريت وهي المسؤولة عن السيطرات في تكريت والعوجة وغيرها . احمد نقيب في مديرية امن الحلة . أديب الصوفي مندوب العراق في معرض الكتاب في باريس . إبراهيم كريم من حماية ساجدة . احمد مصلح الدليمي . من ازلام النظام . احمد وطبان إبراهيم الحسن ابن اخو صدام . ابراهيم ذياب خلف مدير حركات قيادة فدائيي صدام كان سابقا آمر اللواء المدرع 17 حرس جمهوري . ابراهيم اختصاص تعذيب في سجن الرضوانية . ابراهيم الراوي مدير منشأة الشهيد في الفلوجة . اصيل طبرة احد كلاب صدام ويعمل في اللجنة الاولمبية . إبراهيم احمد العزاوي عضو فرقة وهو مقدم في القوة الجوية يسكن في بغداد جسر ديالى خاف الأطباء , يجبر المواطنين على الانخراط في جيش القدس . أياد درويش عضو فرقة يسكن في الديوانية حي الإسكان مقابل حي الوحدة مقابل متوسطة سعد ومعروف بإيذاء المواطنين . أحمد صيت عضو فرقة الحمزة يسكن في بغداد الثورة الاولى قطاع 7 ويعمل ضابط أمن مستشفى الثورة الجمهوري في الجوادر وهو سيء السمعة يقوم باجبار المواطنين بالانخراط في الجيش الشعبي وتلفيق التهم وغيرها وبيع الادوية . احمد طه الجزراوي ابن طه الجزراوي . ابراهيم علي زغير عضو فرقة في حزب السلطة ووكيل امن يسكن في الثورة الكيارة قرب البانزينخانة ويعمل في مستشفى الزهراوي ( ابن البلدي ) بوظيفة معاون اداري .

احمد فاضل عضو فرقة يسكن في الوزيرية ويعمل مدير حسابات في شعبة التدقيق في بوزارة الصحة وهو يقوم بكتابة التقارير الكاذبة ضد المواطنين . إسماعيل حسن التكريتي لواء ركن مدير شعبة الاستطلاع العميق التابع للمخابرات المتخصصة في جمع المعلومات حول الدول المعادية وخصوصا دول الخليج . إبراهيم عواد مختار منطقة العبيدي في مدينة بغداد من سكنة منطقة العبيدي – حي أكد، شارع الشهيد تسبب بإلقاء القبض وإعدام بعض المواطنين . احمد علي دهش عضو عامل في حزب السلطة، وعنوانه: البصرة، صبخة العرب، قرب مدرسة الظفر. عرف بأعماله الاستفزازية للحصول على معلومات يوقع المواطنين بها. كما يقوم بمداهمة البيوت و متابعة عوائل المعدومين والموقوفين. احمد فهد العيثاوي مدير المكتب الخاص للجنة الاولمبية العراقية وهو من شلة عدي . امجد المصلاوي ضابط مخابرات في الدائرة الثامنة . احمد مهيدي الشيحان المعموري عقيد مخابرات من اهالي النيل في بابل ويعمل محاضرا في الدائرة الثامنة . اركان رائد مخابرات محاضر في الدائرة الثامنة . احمد المصلاوي معلم في المخابرات في الدائرة الثامنة . احمد مرتضى دكتور مدير مركز البحوث الفنية التابع للمخابرات عام 1987 . احمد فؤاد مقدم امن مدير امن الكرامة في كركوك . احمد سالم مقدم مدير مكافحة الاجرام في الصوب الكبير في كركوك . اسماعيل نقي تقي قائممقام الرمادي وكان قائممقام عانة . اسعد ياسين رشيد احد مرافقي صدام وهو اخو ارشد ياسين المرافق الاقدم لصدام سابقا . أزهر ياسين رشيد يعمل في الحماية الخاصة بالقصر الجمهوري . آلاء جلال حميد وهي نقيب في المخابرات وتعمل في الحاكمية . الهام هادي الدوري وهي ملازم اول مخابرات وتعمل في الحاكمية . أحمد الدليمي الملقب بـ\”أحمد طلقة\”, لأنه يطلق النار على رجل او فخذ المتهم أو كتفه كوسيلة ضغط في التحقيق لغرض انتزاع إعتراف, ويستعمل الضرب على المنطقة المصابة بعد فترة من الزمن لنفس الغاية . احمد صابر الدوري ابن مدير الاستخبارات العسكرية السابق . احمد عميد امر المدفعية في قوات نبوخذ نصر حرس جمهوري . ايشو حنا مقدم في القصر الجمهوري والمعين الخاص لصدام بدل كامل حنا الذي قتله عدي . حرف الباء : برزان إبراهيم الحسن التكريتي ‚ رئيس المخابرات العراقية سابقا ممثل النظام في هيئة الأمم المتحدة في سويسرا سابقا. بهاء الدين أحمد ‚ رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي المشكل من قبل النظام. باسل كامل دلالي ‚ وكيل أقدم لوزير الزراعة. باسل عباس الصحاف ‚ أمين سر قيادة فرع الوليد العسكري لحزب البعث. بدرية مهدي حميد ‚ رئيسة فرع البتول للاتحاد العام لنساء النظام. بشير العيثاوي ‚ رئيس الدائرة الزراعية في ديوان الرئاسة. بدر حامد علوان عميد طيار ضابط أمن سرب السمتيات الخاص بالقصر الجمهوري والذي يشرف عليه صدام حسين شخصيا. قام بقصف قرى عشيرة الحجام في قضاء سوق الشيوخ وقرى اخرى في محافظة السماوة واستهداف السكان العزل عشوائيا أثناء قمع انتفاضة آذار 1991. يسكن في مجمع دور الطيارين في منطقة الكرادي, مقابل مسبح الكراد, ويقود سيارة مرسيدس شبح هدية من صدام رقمها 8710-بغداد, لون رصاصي. بيان التكريتي عميد طيار رئيس أركان قاعدة الحرية الجوية في كركوك . بدر عبد الله العراي . مسؤول قصر المؤتمرات المقابل لفندق الرشيد . باسم مصطفى عزت لواء ركن مدير المعدات الفنية التابعة للاستخبارات العسكرية . باهرة الشيخلي سكرتيرة عدي والدة المعلق الرياضي طارق عبد الوهاب . باسم عاجل معاون مدير منشأة ام المعارك في اليوسفية . باسم قاسم الثورة قطاع 40 بعثي قذر . باسل عودة عقيد امن مدير امن دهوك ويسكن في حي القاهرة بالصليخ . بهاء الدوري عميد امن شارك باعدام 44 سجينا سياسيا في الرضوانية . بلال ابو محمد رائد في جهاز الامن الخاص مسؤول عن سرية صواريخ دفاع جوي في باباكركر في كركوك . بشار سبعاوي ابن المجرم سبعاوي . حرف التاء : توفيق أحمد حسن المشهداني ‚ رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية. تركيش علي عميد ركن ( تركماني ) قائد فرقة المشاة الثانية قوات خالد بن الوليد . تحسين علي حسين رائد ابن اخت احمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة يسكن في الحارثية . حرف الثاء : ثامر محمد سلمان ‚ ممثل النظام في تايلاند. ثامر محمود عبدالكريم ‚ المدير العام للشركة العامة لتوزيع الكهرباء بغداد. ثريا الشريف ‚ أمينة سر قيادة فرقة عائشة التابعة لشعبة الزهراء النسوية في فرع موسى الكاظم لحزب البعث. ثابت شاكر الدوري ‚ أمين سر فرع جمال عبدالناصر – بغداد لحزب البعث. ثابت محمود غريب ‚ مدير عام الشركة العامة للسكك العراقية. ثامر غضبان ‚ مدير عام الدراسات في وزارة النفط. ثورية كسار الجنابي ‚ عضوة قيادة فرقة الفراهيدي في تنظيمات فرع الانبار لحزب البعث. ثائر عبدالسلام العجيل ‚ مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة. ثائرة عبدالواحد ‚ عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نساء النظام. ثائر لطيف نصيف جاسم ابن لطيف نصيف . ثابت نفوس المجيد ابن عم صدام عقيد في جهاز الامن الخاص آمر سرية حماية تابعة للفوج الخامس جهاز الامن الخاص وهي تحمي القصر ومجمع الاذاعة والتلفزيون داخل القصر . ثائر عبد اللطيف طلفاح ابن عم ساجدة مدير السرية النقلية الثقيلة للقصر الجمهوري ويسكن في حي العدل قرب الاسواق المركزية حيث توجد ثلاث بيوت يابانية وبيته واحد منها . ثامر الونداوي خبير بالاسلحة البايولوجية في التصنيع العسكري . حرف الجيم : جاسم محمد خلف الركابي ‚ مدير مكتب الأمانة العامة في القيادة القومية لحزب البعث رئيس ديوان الرقابة المالية حاليا. جعفر ضياء جعفر ‚ رئيس اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا التابعة لديوان الرئاسة رئيس المجمع العلمي وكالة. جعفر عبدالكريم حسين البرزنجي ‚ رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان (تشكيل نظام صدام). جميل أبراهيم النايلة التكريتي ‚ وكيل أقدم لوزير النقل والمواصلات. جميل سلمان أحمد الجبوري ‚ رئيس اتحاد نقابات العمال. جبار مظلوم الزبيدي ‚ ممثل النظام في الجزائر. جمال الدوري ‚ مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية. جاسم هاشم العبادي ‚ أمين سر فرع ميسان لحزب البعث. جابر خليل أبراهيم ‚ مدير عام الهيئة العامة للاثار والتراث. جميل أبراهيم علي ‚ نقيب المهندسين. جمال المختار ‚ مدير عام الشركة العامة للصناعات الميكانيكية. جاسم الحديثي ‚ رئيس ديوان الرقابة المالية. جواد العلي ‚ أمين سر نقابة الصحفيين. جابر توفيق الناصري ‚ مدير عام تربية بغداد الرصافة الاولى. جبوري عبد حمزة ‚ رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة الكوت. جميلة مهدي ‚ عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نساء النظام. جواد كاظم ‚ عضو مجاس الشعب المحلي في محافظة ديالى. جواد سعدون الدعمي ‚ عضو مجلس الشعب المحلي في محافظة النجف. جواد الحطاب ‚ مدير عام في مكتب المنظمات الشعبية في ديوان الرئاسة. جاسم المجلاوي ‚ دبلوماسي سابق في ممثلية نظام صدام في الامم المتحدة في نيويورك. جاسم محمد سويلم نقيب أمن من الانبار ويعمل ضابط تحقيق في الشعبة الاقتصادية في مديرية امن الانبار لديه سيارة كروسيدا صفراء وهو مرتشي. جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي لواء ركن زوج حلا ابنة السافل صدام جابر برنية عضو قيادة فرع الانبار لحزب البعث . جهاد جودت يونس عقيد ركن آمر لواء مشاة آلي 20 . جبار شعبان محامي يسكن في الحرية قرب اعدادية الصناعة وهو امين شعبة الكاظمية وهو من المتلاعبين بالقانون وله علاقة بعدي . جمال حسين عضو فرقة يسكن في الحرية محلة 422 الفرع المؤدي الى مسجد المشاهدة البيت الثالث لليسار . جبار حنتاو مدينة الثورة قطاع 47 بعثي قذر . جبار خلف سلمان ( ابو مهند ) عضو فرقة يسكن في الثورة -داخل قطاع 525 بلوك 5 هاتفه 823103 عنصر سيء ووكيل أمن يملك مقهى 7 نيسان جوار جامع السجاد وقد قام بكتابة التقارير ضد المواطنين . جاسم محمد صالح مقدم ركن مخابرات يعمل في شعبة الاستطلاع العميق في المخابرات . جليل بدر الله سلمان مقدم ركن مخابرات يعمل في شعبة الاستطلاع العميق في المخابرات . جلال دباغ نقيب مخابرات مراسل وكالة الأنباء العراقية في الأردن وكان سابقا يعمل في قسم العمليات السرية في المخابرات وكانت ساحته الأردن وسوريا ولبنان . جليل قاسم بايش عضو فرقة في حزب السلطة. وعنوانه: البصرة، صبخة العرب، الشارع العريض. وهو من العناصر السيئة ويقوم بملاحقة المواطنين وكتابة التقارير عنهم، ومتابعة الشباب المتدينين وتوجيه تهم شتى للمواطني . جاسم محمود فرهد عميد ركن في جهاز الامن الخاص . جمال خلف زويان يعمل في جهاز الامن الخاص ونقل الى دائرة أخرى . جمال عكاب درج ضابط في جهاز الامن الخاص . جاسم لفتة مسؤول فرقة الشهيد عبد الامير خلف ومقرها في منطقة العلوة ناحية الثغر

جاسم رشيد الدليمي عقيد مخابرات محاضر في الدائرة الثامنة يسكن في بغداد حي ضباط المخابرات وهو من الراشدية ومن اقرباء لطيف نصيف جاسم . جاسم نقيب مخابرات يعمل في قسم التدريب في الدائرة الثامنة . جمال ياسين نقيب مخابرات يعمل في قسم الاغتيالات في الدائرة الثامنة . جدعان مخلف خلف قائمقام الرطبة وكان قبلها قائمقام الكحلاء في ميسان . جبار فليح عكباية عضو فرقة في حزب السلطة. العنوان : بغداد – الزعفرانية – خلف المعهد الفني ، هاتف 7737741. أسير في حرب الخليج الأولى بعد عودته من الأسر قام متطوعاً بأعمال إجرامية ضد جميع سكان محلته، حيث قام بتقديم معلومات خاصة حول الأسرى العائدين من إيران وتصرفاتهم في الأسر وعلى أثرها تم استدعاء أغلب العائدين إلى دوائر الأمن والتحقيق معهم يقوم بمداهمة البيوت دون إذن ويدخل الرعب في جميع من حوله لأنه يكتب عن كل صغيرة وكبيرة لرؤسائه تطوع في العمل في مليشيا ما يسمى بفدائيي صدام، وما زال يقوم بتسجيل أسماء كيفية وبدون موافقات إلى فصائل ميليشيا ما يسمى بجيش القدس، وعلى أثر ذلك هربت عوائل إلى خارج المنطقة. جاسم هجيول البهادلي بغداد، مدينة الثورة، داخل، مقابل مستشفى القادسية للأطفال، قطاع رقم 25 رقم الدار 40/33/25. نائب ضابط متقاعد عضو في حزب السلطة مسؤول عن البيوت التي تقع في الشارع الذي يسكن فيه ويتابع كل تحركات العوائل التي وضعت تحت المراقبة من خلال وجود مؤشرات حولها من الجهات الأمنية، لأنه متعاون معهم. ويتابع كل من دخل وخرج ويتعامل مع بعض النسوة في المنطقة اللاتي يوصلن إليه المعلومات عن المواطنين تسبب في إعدام اثنين من عشيرة السعيدي بنفس المنطقة، وقبل إعدامهم اتفق معهم لقاء مبلغ كبير من المال لتخليصهم، ولكن تم القبض عليهم واعدموا، وعنوان عائلة المنكوبين في نفس المنطقة، رقم الدار 4/33/25. يختفي في فترات متباعدة وينتقل بين مناطق قضاء بيجي، محافظة العمارة، وفي بغداد أيضاً تسبب في استجواب العوائل التي يمتنع أبنائها عن الالتحاق بميليشيا ما يسمى بجيش القدس أو الجيش الشعبي من قبل جهات أمنية أو حزبية مما أدى بالكثير منهم إلى الهروب من مناطق سكناهم يتابع أي تجمعات للشباب، خاصة تجمعات المقاهي يعمل في تزوير الأوراق الثبوتية، وتسريح أفراد الجيش ولديه أختام لجميع الدوائر، كما استغل منصبه في الحزب لتمرير الكثير من الأمور ، كما استغل الناس البسطاء في هذا الجانب رفعت عليه عشرات الدعاوى من قبل المو! اطنين ولكنها تحفظ دائماً بالرغم من وجود المتهم، وهو يتصرف كأن لا شيء عليه. جلال التكريتي عقيد أمن كان مديرا لامن الكوت ثم نقل لامن كربلاء . جواد محيسن ، مسؤول لواء جيش القدس في ميسان . جواد محيبس الزيداوي آمر لواء جيش القدس في ميسان موقع اللواء: داخل الفرقة الثامنة في (أبو عجل) قلعة صالح في مطار الطائرات القديم . حرف الحاء : حامد يوسف حمادي ‚ وزير الثقافة. حكمت أبراهيم العزاوي ‚ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. حميد سعيد هادي ‚ وكيل وزير الاعلام رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة. رشيد الراوي ‚ نائب رئيس المجلس الوطني. حامد رجا شلاح التكريتي ‚ فريق ركن قائد القوة الجوية. حارث الخشالي ‚ مدير مكتب العلاقات الخارجية في قيادة القطر لحزب البعث. حاتم حمدان العزاوي ‚ مستشار في ديوان الرئاسة. حسين زبن زيدان ‚ فريق طيار قائد طيران الجيش. حميد شكر الجبوري ‚ مدير الهيئة العامة للمناطق (التجارية) الحرة. حسن مجيد الصفار ‚ ممثل النظام في بلغاريا. حسيب عارف العبيدي ‚ مدير عام في الدائرة السياسية لديوان الرئاسة. حكمت محمد عبدالله ‚ ممثل النظام في أسبانيا سابقا. حمدان سليم ‚ امين سر شعبة الحريري لحزب البعث فرع العمارة. حسن عبدالمنعم الخطاب ‚ رئيس هيئة التخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد. حميد عثمان سبع ‚ لواء شرطة مدير الشرطة العام سابقا. حاتم عبدالرشيد ‚ وزير الصناعة سابقا. حمودي عباس الحميد ‚ مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية. حسين محمد قدري ‚ مدير عام الدراسة الكردية في وزارة التربية. حسين يعقوب يوسف ‚ نقيب المعلمين. حسن علي طه ‚ أمين سر قيادة فرع ديالى لحزب البعث. حسن فليح خلف المعيني ‚ مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبريد. حاتم غازي ‚ أمين سر فرقة مسلم بن عقيل لشعبة الكوفة لحزب البعث. حاكم هاشم الناصري ‚ مسؤول المكتب المهني لقيادة شعبة الكوفة لحزب البعث. حسن خضير عباس العامري ‚ عميد ركن آمر معسكر تدريب المشاة في الديوانية. حبيب عبدالقادر الشاوي ‚ رئيس قسم الدراسات الدولية في معهد (ما يسمى) القائد المؤسس. حمدي العقابي ‚ رئيس أتحاد رجال الأعمال العرب فرع العراق. حسيب يحيى ‚ مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حامد محمد علي الساعدي ‚ أمين سر قيادة فرع عثمان بن عفان لحزب البعث. حسين كاظم عبد الجبوري ‚ رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية لمحافظة بغداد. حميد عبد الحسين ‚ رئيس مجلس أدارة أتحاد رجال الاعمال العراقيين. حارث عامر عبود ‚ مدير عام شركة الفاو الهندسية أحدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري. حسيب يحيى ‚ مدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حسين الحديثي ‚ وكيل وزير النفط. حسن الدوري ‚ لواء سكرتير لجنة ضحايا الحرب ‚ ممثل النظام في اللجنة العراقية الايرانية المشتركة للبحث عن رفات ضحايا الحرب. حسن عوبة ثلج العبيدي ‚ رئيس اللجان التحقيقية في جهاز مخابرات صدام. حميد الانباري ‚ مدير عام الشركة العامة للتصاميم الانشائية. حسين علي جاسم ‚ مدير ري محافظة البصرة. حسين عطية حمودي ‚ مدير عام شركة أم المعارك التابعة لهيئة التصنيع العسكري. حكمت حاجي سليم ‚ أمين عام الثقافة الكردية. حسين محمد سليمان الجبوري ‚ عضو مجلس الشعب المحلي في محافظة كركوك. حسين حميد يصغ وجاسم حميد يصغ ويعمل رائد في المخابرات ويسكن في قطاع 44 في الثورة ولديه سيارة شوفر جمسي بيكب حمراء ويعمل في وزارة النفط ويعرف عنه انه قاتل . حسن ألعبيدي عميد آمر فوج فدائيي صدام في محافظة البصرة لديه سيارة اولدزموبيل صفراء رقمها 91154 – بغداد د. حامد عودة الشعباني مدير صحة الانبار . حارث الصعب رائد في جهاز الأمن الخاص / أقرباء ساجدة . حامد رجا شلاح قائد القوة الجوية حامد سويدان لواء أمن كان مدير أمن محافظة المثنى والان مدير أمن كربلاء ويسكن في حي الجهاد الرفاق الأولى على الشارع العام مجاور أفران بغداد وأمام داره كرفان للحماية . حسين زين لواء ركن مدير الاستخبارات الجوية . حميد التكريتي لواء ركن مدير منظومة الاستخبارات الجوية . حازم علي الغراوي من العوجة ضابط أمن قصر تكريت . حسن نعمة حسين. مدير دائرة شؤون أمن الحرس الجمهوري الخاص .قرب عمارة الحياة . حاتم نيري عذاب ضابط أمن السجن الموجود في مكتب الامن في جهاز الحرس الجمهوري الخاص . حكيم الصالح مدير دائرة الاتصالات ( تابعة للحرس الجمهوري الخاص ) وتقع مجاور مجلس الوزراء ووزارة التخطيط . حسون عبد الله الجنابي مقدم ركن آمر اللواء الاول الخاص . حامد احمد عبد الله البدري رائد ركن آمر فوج مشاة آلي السابع . حميد رمضان عبد الله حميد لواء ركن قائد قوات المثنى . قائد الفيلق الثاني . حسين عبد علي عقيد ركن درع آمر لواء مشاة 48 . حيدر جواد مسؤول الصوت في تلفزيون الشباب . حمود ياسين ( أبو فرقد ) يعمل في شركة النفط الوطنية في البصرة تسبب بإعدام احد الشباب . حامد رشيد الراوي نائب رئيس المجلس الوطني . حامد مصلح الدليمي من ازلام النظام . حازم محمد دكتور خبير أسلحة بايولوجية يعمل في منشأة النصر ويرسل للخارج في مهمات سرية . حاتم الخوام رجل أعمال عراقي له صلات مشبوهة مع النظام وخصوصا تهريب النفط . حكمت عبد الدليمي ( ابو ضفاف ) لواء مخابرات مدير محطة المخابرات في الكويت سابقا . حسين عطية مدير شركة الرضوان . حسين رشيد التكريتي رئيس اركان الجيش . حمدي المشعلاني ( ابو ناصر ) يعمل بتهريب النفط . حسام محمد أمين مدير الرقابة الوطنية . حميد عبد العباس مفوض أمن في مدينة الناصرية . حميد شعبان قائد القوة الجوية سابقا ومستشار صدام حاليا . حسن سعيد ابرهيم فريق ركن مدير العقود والمبيعات في وزارة الدفاع . حارث علوان العبد فريق ركن مدير الشؤون العسكرية في وزارة الدفاع . حميد كريم ( ابو مجيد ) عضو عامل بالحزب مختار المحلة سابقا يسكن في الكمالية شارع الجامع قرب العيادة الشعبية يكتب التقارير على المواطنين وقم بالعديد من عمليات ايذاء المواطنين , ولده يعمل في حماية صدام الخط الرابع وابنه الاخر متطوع في فدائيي صدام . حمد حسن المجيد من اقرباء صدام لديه مكتب تجاري في السعدون قرب ساحة كهرمانة هواتفه 7170165 7189512 7189518 . ولديه نشاطات مشبوهة لصالح النظام .

حيدر صاحب شاكر يسكن في العبيدي ولديه صيدلية السعفة في نفس المنطقة وهو وكيل أمن واخوانه مهدي ( امين سر شعبة ) و كريم ن فدائيي صدام لهم دور سيء في متابعة المواطنين المتدينين . حميد وناس عضو فرقة يسكن في الديوانية حي النهضة مقبل تعبئة وقود سيد يوسف تسبب باعتقال وإعدام الكثيرين . حمزة جخيور كريم عضو قيادة فرقة ونائب ضابط سابق في القوة الجوية وعضو بارز في فدائيي صدام يسكن في الثورة دار 22/3/37 قرب اعدادية الفوز لديه خمس أشقاء فاضل وعقيد عسكري وعلي رائد عسكري وكاظم عضو قيادة شعبة , وهو يعمل في شعبة ابو عبيدة الجراح وهو سيء للغاية وتسبب باعدام بعض المواطنين . حسام أمين ضابط مخابرات زار النمسا . حمود ناصر الجبوري لواء مدير سجن الرضوانية . حيدر كاظم الزبيدي عقيد ركن مخابرات يعمل في شعبة الاستطلاع العميق في المخابرات . حسن عاجل فرحان عقيد ركن مخابرات يعمل في شعبة الاستطلاع العميق في المخابرات . حميد شنتاف كان مراسلا لوكالة الأنباء العراقية في الأردن . سيد حطاب أمين سر شعبة الزبير لحزب السلطة، وعنوانه: البصرة، دور النفط، خلف نادي النفط. وله أخ ملازم أول في يعمل في مكتب مكافحة إجرام الأصمعي، والاثنان يعدان في مدينة البصرة من العناصر السيئة في السلطة. ومن ضحاياه المواطن ضياء جواد موسى والمواطن محسن جياد ويسكنان البصرة، صبخة العرب، مقابل مدرسة الرصافي. وكان يقوم بإجبار العوائل المشتبه بها، على توقيع تعهدات خطية بعدم مزاولة أي نشاط مناهض وملاحقة الشباب المتدين . حمزة عميد ركن مدير استخبارات الفيلق الثالث . حمد خليفة الدليمي امين سر فرع الجزيرة للحزب في الانبار . حسين التكريتي لواء ركن مدير الدائرة الثامنة في المخابرات العامة . حبيب فارس عبد الله المعموري عميد مخابرات عمل محاضرا في الدائرة الثامنة في المخابرات وهو من ناحية النيل في بابل وكان يعمل مديرا للمدرسة العراقية في روما عام 1995 . حيدر البصراوي ملازم مخابرات محاضر في الدائرة الثامنة . حاجم التكريتي مدير دائرة المتابعة في جهاز الامن الخاص . حسين العزاوي عقيد أمن كان مديرا لأمن كربلاء ثم نقل للسماوة وهو معروف بتعقب المعارضين للنظام . حسن غوثر مسؤول الفوج الثالث لجيش القدس في ميسان يقع الفوج الثالث في قلعة صالح . حميد اسماعيل درويش الربيعي ، عميد ركن قائد قوات نبوخذ نصر حرس جمهوري من سكنة بغداد – حي اور. حامد دكتور ارسل الى سوريا من قبل جهاز الامن الخاص في مهمة خاصة . حسن هاشم خلف الدليمي عضو قيادة فرع الحزب في الجامعة المستنصرية تلطخت يده بدماء الشباب من حزب الدعوة . حسن الجنابي مسؤول كبير في وزارة الخارجية نشط في الايام الاخيرة من عام 2002 بمهمات سرية لغرض جمع التاييد الشعبي لسيده المجرم صدام . حرف الخاء : خليل ياسين المعموري ‚ ابو ايهاب من الحلة ويسكن في السيدية رئيس أمانة مجلس الوزراء وكان سابقا مستشارا في القصر وفي المجلس الوطني . خزعل جبار ألعيبي الساعدي ‚ وكيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية. خالص الأشعب ‚ عميد مركز التخطيط الحضري والأقليمي. خالد رسول ‚ عقيد ركن أمر مركز تدريب أشبال صدام في بغداد الرصافة. خضر عبد عون الجنابي ‚ عميد كلية الطب بجامعة بغداد. خزعل جفيف الهزاع ‚ نائب محافظ بغداد. خيرالله حمادي عبد جارو ‚ لواء شرطة مدير الشرطة العام. خالد خوشناو ‚ مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية لنظام صدام. خالد العبيدي ‚ مدير عام مدينة الطب. خالد محمد عباس ‚ رئيس مجلس أدارة نادي الصيد العراقي. خالد محمد داود ‚ مدير عام الشركة العامة للمحاصيل الصناعية. خالد أمين الناصري ‚ مقرر لجنة الشؤون الزراعية والري في المجلس الوطني (ضابط مخابرات). خالد طبرة ‚ رئيس جمعية الصداقة العراقية مع جنوب أفريقيا عضو المكتب المهني لحزب البعث . خالد عبدالجبار الحمد ‚ رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في البصرة. خليل أبراهيم عباس ‚ مدير عام بلدية مدينة الثورة (مدينة صدام). خلدون خطاب التكريتي لواء ركن طيار قائد القوة الجوية سابقا و أمين سر اقدم لوزير الدفاع حاليا . خير الله الحماد رائد يعمل في مكتب قصي في جهاز الأمن الخاص / أقرباء ساجدة . خليل ابراهيم معاون مدير المخابرات سابقا . خلدون خطاب بكر لواء ركن قائد القوة الجوية سابقا . خلف حامد الحمداني . خالد مصلح الدليمي مقدم امن خاص . خيري نعيم مديرعام شركة سنحاريب . خضر عبد العزيز حسن الدوري عضو قيادة قطرية سابق . خليل ابراهيم العجيلي عقيد ركن يسكن في منطقة البوعجيل في تكريت – الضفة الثانية للعوجة , يعمل في مقر قيادة الحرس الجمهوري – طويل اصلع – ساهم في تعذيب المعتقلين في الرضوانية . خالد محمد الكبيسي نقيب أمن يعمل في أمن بغداد وكان سابقا يعمل في أمن العمارة , يسكن في الرمادي . خالد نائب ضابط يعمل بالتعذيب في احد سجون عدي . خالد صبحي المالكي عقيد مخابرات يسكن في شارع فلسطين حي المهندسين مقابل وزارة الدفاع على الجانب الايمن بالقرب من روضة القائد للاطفال شارك في قمع المشاركين في الانتفاضة واعدام الكثير منهم يتم ارساله للخارج بسبب اجادته للغتين الانكليزية والفرنسية بمهمات سرية خصوصا مشاريع الطاقة النووية وهو محمي حماية كبيرة من قبل النظام . خضر ناصر عضو فرقة وكاتب تقارير ضد المواطنين يسكن مدينة الحرية الاولى محلة 416 قرب بقالة ناجي . خضير راشد عجام عميد ركن مخابرات مدير شعبة تحليل المعلومات في المخابرات . خيري العميدي ، منطقة النزيزة في بابل تسبب في اعتقال واعدام الكثيرين في بابل . خالد رائد ضابط استخبارات الفرقة المدرعة السادسة . خضر الجنابي رائد في جهاز الامن الخاص . خليل ابراهيم مخلف ضابط مخابرات في الدائرة الثامنة في المخابرات . خضير ابراهيم الأسود ضابط مخابرات في الدائرة الثامنة . خالد الاعظمي عقيد مخابرات يعمل محاضرا في الدائرة الثامنة مواليد 1958 يسكن في الاعظمية . خالد الجبوري نقيب مخابرات نفذ عملية اغتيال المرحوم طالب السهيل في بيروت باشراف من فاروق الحجازي سفير صدام في تركيا سابقا . خالد عطوان التكريتي لواء ركن مدير ادارة شعبة المراقبة والتجسس في جهاز المخابرات العامة, والذي يعمل في كلية الأمن القومي في حي الجهاد-بغداد. خليل الجوراني عميد مدير شرطة بعقوبة . خالد كليّب التكريتي من أهالي تكريت ويسكن حاليا في بغداد, ويشغل منصب مدير أمن جهاز الأمن الخاص, يعتبر الذراع القوي والمؤتمن لدى قصي صدام. يقود عدة سيارات حديثة ومن مختلف الموديلات, ويرتدي الزي العربي (العقال) عند زيارته لأهله في تكريت وكذلك في سهراته الخاصة في بغداد. خزعل موجود عيدان التكريتي عميد في وزارة الدفاع . خضير عبدالواحد مسؤول الفوج الثاني لجيش القدس في ميسان موقع الفوج : قضاء الميمونة قرب القائمقامية القديمة في محل أحد الألوية القريبة من جسر الشلوحية . خالد الأداني مقدم في المخابرات مسؤول عن عمليات استيراد مشبوهة لصالح النظام . حرف الدال : داود القيسي ‚ نقيب الفنانين. دريد أكرم الجنابي ‚ لواء مهندس وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية. داخل حسن جريو ‚ رئيس الجامعة التكنولوجية. داود الفرحان ‚ الأمين العام المساعد لأتحاد الصحفين العرب. داغر محمد محمود ‚ نائب مدير هيئة التصنيع العسكري. داخل مجهول منسل العيفاري ‚ مدير عام دائرة التراث. دحام التكريتي مدير قسم المخابرات الشرقية مدير مخابرات ديالى والذي يسكن بجانب مستوصف بعقوبة . دواي الكعبي عميل للسلطة في المشرح – العمارة . داود حسن سليمان قائممقام الحلة وكان قبلها قائمقام الفلوجة . حرف الذال : ذنون شريف مبارك مسؤول سرايا العمليات الخاصة ( الانتحاريين في مليشيات فدائيي صدام ) فجرت سيارته بقنبلة بترت ساقه , من سكنة زيونة ويملك سيارة هونداي 1998 كثير التردد على اللجنة الاولمبية . ذنون يونس العبيدي . عقيد آمر اللواء 26 . ذياب احمد الناصري رائد مخابرات . حرف الراء : رياض القيسي ‚ وكيل وزير الخارجية. رسول عبدالحسين سوادي ‚ وزير الري. رافع عبد اللطيف طلفاح ‚ لواء في مديرية الامن العامة. مدير الامن العام , ابن عم ساجدة و يسكن في في الجادرية حي القادسية مقابل معبد الصابئة بالقرب من بيت شاعر صدام عبد الرزاق عبد الواحد . رشيد طعان كاظم

جدول باسماء الضباط الخونة الذين باعوا العراق والدين وشرف المهنة للاحتلال الايراني والامريكي مقابل حفنة من الدولارات

1. اللواء الركن وجيه عبدالله حميد كان يشغل منصب مدير التعبئة والاحصاء وعضو فرقة قبل الاحتلال الان يشغل منصب قائد عمليات الكرخ ومنح رتبة فريق ركن وهو من اهالي النجف وكان متملق وضعيف الشخصية رشح من قبل المجلس الاعلى لكون اقاربة في ايران وانتمى لمنظمة بدر وتم تزكيته عن طريق نسابته القادة في المجلس الاعلى كل من هادي الياسري وعباس الياسري وساهم بقتل ابناء العراق ومصدر معلومات عن الضباط الوطنيين الاشراف والمقاومة الوطنية العراقية

2. اللواء الركن حسين العوادي كان يشغل منصب امر الصنف الكيمياوي فل 4 وعضو فرقة منح رتبة فريق ركن لكونة قائد الشرطة الوطنية العراقية حاليا حيث اعيد للخدمة عن طريق زوج خالته الايراني الاصل ولايزال في ايران وقد انتمى مباشرة بعد الاحتلال للمجلس الاعلى وهو مهزوز الشخصية قاتل ابناء العراق وضد المقاومة الوطنية العراقية

3. العميد الركن عبد الجليل خلف شويل كان عضو فرقة ومنتسب الى دائرة المحاربين والمسئول الامني لفرقة كم سارة الحزبية منح رتبة فريق ركن وشغل عدة مناصب مهمة بعد الاحتلال من ضمنها قائد الشرطة لمحافظة البصرة حاليا مستشار في وزارة الدفاع هذا الشخص كان من اشهر الكتاب في مدح صدام حسين في جريدة القادسية والارشيف الصحفي للجريدة زاخر بذلك ذهب هو وصديقة موحان الى الشيخ جلال الدين الصغير وقدموا الولاء والطاعة وهم لحد الان ياتمرون باوامره وقد انتمى للمجلس الاعلى ذبح ابناء العراق وضد المقاومة العراقية

4. العميد الركن موحان حافظ كان عضو شعبة ودائرتة المحاربين منح رتبة فريق اول ركن لاعمالة الاجرامية والخيانية ضد ابناء العراق وهوالان مستشار في وزارة الدفاع و قبل الاحتلال كان يعمل في الاستخبارات العسكرية يعرف بموحان التكريتي لان زوجته تكريتية وكان مدير الشعبة الثالثة في الاستخبارات العسكرية وعمل ملحق عسكري تكريما له.. ما بعد الاحتلال سقط على ركبة جلال الدين الصغير وانتمى مباشرة الى المجلس الاعلى وعمل ما عمل من خيانة وعمالة لانه غير مؤتمن

5. العميد الركن محمد عبد الجبار الياسري الملقب بمحمد العسكري كان يشغل منصب امر جناح التدريب في كلية الدفاع الجوي وعضو فرقة ما بعد الاحتلال منح رتبة لواء ركن وعين بمنصب المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع هذا الشخص يسمى بالجيش بمحمد سيمون؟؟؟؟ شغل منصب امر لواء المغاوير 2 فل 2 واخوته من كبار قادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ولم يحال على التقاعد او طرد للسبب المذكور بل ظل مستمرا.. ولائهم مطلق لايران واحدى اخواته زوجه فريق ركن وجيه قائد عمليات الكرخ وانتمى الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية

6. العميد الركن عبد القادر العبيدي كان عضو شعبة في منطقة اليرموك احيل الى دائرة المحاربين لكونة جبان ومتمارض بعد الاحتلال ذهب الى عبد العزيز طباطبائي وركع عنده مقابل عودته للخدمة وهو محسوب على الائتلاف وليس على التوافق التي رشحته بسبب اعماله الخيانية التي تدعم المد الفارسي المجوسي بالعراق

7. المقدم قاسم عطا كان يشغل منصب مدير مطبعة جامعة البكر قبل الاحتلال وبدرجة عضو الان منح رتبة لواء والناطق الرسمي لخطة فرض القانون ورقي الان الى درجة مستشار عسكري هذا الشخص قبل السقوط قام هو وعشيرته بحشد جماهيري في منطقة الزعفرانية لمبايعة صدام حسين وانتمى لحزب الدعوة جناح نوري المالكي

8. العميد الركن عبد الكريم العزي كان يشغل منصب مدير نادي الجيش الرياضي وعضو فرقة بالحزب منح رتبة فريق ركن ومنصب قائد عمليات الرصافة لتنفيذه اوامر جيش المهدي ومنظمة بدر لعام 2005و 2006 وكانت سيارات لوائه قبل ان يترقى لمنصب قائد عمليات الرصافة بيد جيش المهدي وبدر ونفذو كافة عمليات القتل والتهجير والاختطاف كلها بعلمه وقد وضع بجانبه مسئول جيش المهدي لمنطقة الرصافة والاخر لمنظمة بدر وعمل موازنه القتل ترضي الطرفيين وهذا الشخص كان سابقا من المقربين جدا على عدي صدام حسين ويظهر معه في تلفزيون الشباب وقد انتمى للمجلس الاعلى وغير لقب عشيرته من ( العزي ) الى الاعرجي انسجاما؟؟؟؟؟ في لوحه مكتبه الرسم

9. اللواء الركن طالب الكناني كان يشغل منصب عميد كلية الدفاع الجوي وعضو فرقة منح رتبة فريق ركن وعين بمنصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب في زمن ابراهيم الجعفري لوجود قرابة نسائية بينهم وهو منتمي لحزب الدعوة

10. العميد شيروان الوائلي كان يشغل منصب مدير اشغال المنطقة الجنوبية وعضو فرقة وكان يعمل بامرة علي حسن المجيد واهل الناصرية يعرفون حكايته وبعد استلامه مبلغ 750 مليون دينار عراقي من علي حسن المجيد لغرض اعمار مدينة البطحة وزع هذا المبلغ على موفق الربيعي ووائل عبد اللطيف والشيخ كاظم الغزي الذي ارتمى باحضانه خوفا من قتله من اهالي مدينة الناصرية ولكون ابن خالته عضو كبير في حزب الدعوة رتب له على اساس انه كان يعمل معهم وجاسوس على تنقلات وتحركات الجيش العراقي لصالح الاطلاعات الايرانية وعلى غرار ذلك رشح لعضوية المجلس البلدي للناصرية وتوجد لديه قضية في محكمة جنايات الناصرية لقيامه بتهريب محركات الطائرات العراقية الى ايران وعند ترشيحة لمنصب وزير من قبل حزب الدعوة اعترض احمد الجلبي لكونه عضو فرقة علما ان اصل نسبه ايراني الاصل ووزارته معظمها من بدر وحزب الدعوة وجيش المهدي والامريكان لديهم الكثير من الملاحظات عليه وهو خائن وعميل مزدوج

جميع قادة الالوية والافواج وقادة الاستخبارات في الموصل هم اكراد واول الفارين امام داعش و اغلب افراد الجيش من الاكراد، جنوداُ وقادة كانوا اول الفارين الى اقليم كردستان لحظة دخول داعش الى الموصل بعد تلقيهم الاوامر بذلك. قالت مصادر عسكرية ان “امراء الافواج والالوية في الجيش العراقي المتجحفل في مدينة الموصل وضواحيها هم من الاكراد وابناء المناطق المجاورة، الذين كانوا يدينون بالولاء لحكومة اقليم كردستان، وللمسؤولين المحليين ورؤساء العشائر في المنطقة، ولا يعبئون للأوامر التي تصدرها القيادات العسكرية العليا الا بعد تلقي الضوء الاخضر من اربيل. واضافت المصادر المطلعة أن “اغلب القادة العسكريين اما من الاكراد او من مدينة الموصل ذاتها والذين تربطهم علاقات وثيقة بمحافظ المدينة اثيل النجيفي وجهات سياسية وعشائرية اخرى في المدينة”. واعتبرت المصادر ان “احد اسباب فشل قوات الجيش في التصدي لداعش هو التحريض عليه من قبل النجيفي حين دعا الى خروجه من المدينة”. وزاد في القول “ادت هذه التصريحات العنصرية الى فتنة طائفية داخل المدينة، حين وصف بعض اهالي الموصل الجيش بـ”الصفوي” و”الشيعي”،، كما اظهرت مقاطع فيديو على النت سكانا من الموصل وهم يقذفون مركبات الجيش بالحجارة قبيل دخول داعش اليها”. واضافة الى هذا التحريض، فان اغلب افراد الجيش من الاكراد، جنوداُ وقادة كانوا اول الفارين الى اقليم كردستان لحظة دخول داعش الى الموصل بعد تلقيهم الاوامر بذلك . وكان اثيل النجيفي قال في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء ان “كافة القوات الامنية من جيش وشرطة فرّت تماما من الموصل بناءً على اوامر من القيادات العليا في بغداد”، فيما هرب هو الى الاقليم من دون ان يسعى الى مقاومة داعش مع حمايته الكثيرة العدد والمسلحة تسليحا متطوراً. وسيطر المئات من مسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) على أجزاء من مدينة الموصل في محافظة نينوى في اليوم الخامس من القتال العنيف في المدينة الواقعة شمالي العراق، فيما كانت قوات قوات البشمركة الكردية تستقبل الجنود والضباط الاكراد الفارين . ويعتقد مراقبون ان سقوط الموصل بيد داعش لم يكون سوى تحصيل حاصل لضعف المحافظ وطائفيته وفساد قادة المحافظة الامنيين وتغاضيهم عن جمع التبرعات لداعش والتنظيمات المسلحة منذ فترة ليست بالقصيرة. وكانت صحيفة “التايمز” نشرت تحليلاً لكاثرين فيليب تناول سقوط مدينة الموصل بأيدي داعش، وقالت فيه ان “داعش تعد من أغنى التنظيمات، إذ انها تدفع أموالاً طائلة لعناصرها وتمدّهم بأفضل انواع الاسلحة واكثرها تطوراً “. وتشير فيليب الى ان “الموصل تعتبر من أكبر ممولي داعش، إذ انها كان تؤمن حوالي600 الف جنيه استرليني شهرياً للمساعدة في شراء الاسلحة والمعدات الحربية.

أكدت مصادر أمنية عراقية في شمال العراق ان ضباطا عراقيين سابقين أوفياء لصدام حسين يجندون مرتزقة اسلاميين اجانب يسعون الى الجهاد بهدف إشاعة الفوضى في العراق.وقالت هذه المصادر انه بالتزامن مع التحركات الفردية لـ\”فدائيي صدام\” السابقين او لشباب عراقيين محبطون يكتشفون \”معاني الشهادة\” نفذ متطرفون اجانب يعملون لحساب مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في نظام صدام لاجئين خارج العراق، \”هجمات ارهابية\”.وصرح الكومندان الكردي بروشكا شوايس مشيرا الى الاعتداءات التي استهدفت مقر الامم المتحدة ببغداد واعتدائي النجف واربيل ان \”عددا كبيرا من كوادر البعث فروا من البلاد الى سوريا والاردن ومعهم مبالغ مالية كبيرة. وقد اجروا اتصالات مع متطرفين عرب اجانب ارسلوهم بعد ذلك الى العراق\” للقيام بهجمات على قوات التحالف.وأكد شوايس وهو مساعد زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الذي يتخذ من اربيل مقرا له ان \”هؤلاء الضباط القدامى يدفعون لقاء هذه الخدمات مبالغ لسعوديين وكويتيين وسوريين واردنيين ومصريين ويمنيين\”.واكد اللواء العراقي علي محمد علي المكلف امن مكتب توظيف المحاربين القدامى هذه المعلومات. واوضح ان \”هناك مجموعات قدمت من الخارج ودفعت لها مبالغ مهمة للقيام باعمال ارهابية في الموصل\”. واشار الى ان هذه المجموعات من \”الكويت وايران\”.وكان الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر اثار الاسبوع الماضي هذه المسألة في واشنطن.وبعد ان اشار الى الى المجموعة المتطرفة العراقية المعروفة القريبة من تنظيم القاعدة \”انصار الاسلام\” التي تتحرك منذ ما قبل الحرب في كردستان، قال اللواء العراقي ان هناك ايضا \”ارهابيين اجانب يتسللون بشكل واسع عبر الحدود السورية بعضهم ايضا من القاعدة (..) البعض الاخر قد يكونوا قدموا فقط كمرتزقة\”.وقال الكومندان شوايس ان هؤلاء الاصوليين يستطيعون بعد وصولهم الاستفادة من شبكة البعث التي لا تزال قائمة. واوضح ان \”البعث منظم بشكل جيد\”، مؤكدا ان \”كبار المسؤولين العراقيين احتفظوا بشبكاتهم ويفتحون لهم (للارهابيين) المجال لدخول العراق ويدعمونهم ويوفرون لهم العتاد والاسلحة والمخابىء\”.واضاف هؤلاء المسؤولون ان \”هذا الحلف الشيطاني\” يتيح للبعثيين السابقين العلمانيين استخدام قيمة الشهادة في بلد مدمر، لمصلحتهم مع انهم هم انفسهم لم يبدوا مقاومة كبيرة لقوات التحالف خلال الحرب.ويؤكد الامام ابو عبيدة مسؤول منظمة \”القرآن\” السلفية في الموصل ان \”هناك اجانب مدربين تدريبا جيدا جدا وخصوصا من الافغان الذين يعتبرون ان مقاومة الاميركيين في العراق جهادا ويتعاونون مع المقاومين لزيادة وتيرة الهجمات وهم من القاعدة وغيرها\”.ويتهم المسؤولون ذاتهم بعض الدول غير الراغبة في ارساء الديموقراطية في العراق، بتشجيع هذا الحلف.واضاف شوايس ان \”بعض الدول التي فيها عناصر من القاعدة وتخشى استهدافها من قبل الولايات المتحدة تشجع المتطرفين على الذهاب (للقتال) في العراق\”.ورأى اللواء محمد برهاني قائد شرطة الموصل انه \”يمكن لهذه المجموعات الدخول بيسر من ايران اوسوريا والقاعدة ليست المجموعة الوحيدة التي تسعى لبث الفوضى في العراق\”.وقال بريمر ان 19 من عناصر القاعدة معتقلون حاليا في العراق.