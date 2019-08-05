هل أنجبت منة عرفة طفلًا؟.. هذه حقيقة زواجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن اعتراف الفنانة الشابة منة عرفة بزواجها، بل وإنجابها لطفل خلال الفترة الماضية، وهو ما نقلته مواقع وصحف إخبارية معروفة، منذ مساء أمس.

المواقع الفنية والإخبارية نسبت تصريح الاعتراف بالزواج لـ”منة”، وذلك خلال حديثها مساء أمس، في برنامج “الجمعة في مصر” مع الإعلامية ياسمين سعيد، على شاشة mbc مصر، حيث تحدثت عن دورها في مسلسل “راجل وست ستات” وكيف استمرت لسنوات طويلة فيه، منذ الطفولة وحتى الشباب.

تحدثت منة عن دورها في المسلسل وأنها جسدت خلاله شخصية الطفلة ثم المراهقة ثم الشابة التي تزوجت وأنجبت طفلًا، وهو ما فهمه البعض بأنها تعني حياتها الشخصية، وأنها تزوجت بالفعل ولديها طفل الآن.



يذكر أن الفنانة منة عرفة شاركت مؤخرُا في تصوير مسلسل “بحر” مع الفنان ماجد المصري، وكان آخر أعمالها التي تم عرضها هو مسلسل “شقة فيصل” الذي عرض في الموسم الرمضان الماضي، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.