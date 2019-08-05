يقام في بريطانيا سنويا.. هل شاهدت سباق جزازات العشب من قبل؟

سباق التحمل بجزازات العشب يقام في بريطانيا سنويًا ويدوم 12 ساعة، وأوضح التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية أنه انضم لسباق هذا العام في غرب مدينة ساسكس البريطانية 48 فريقًا.

وأضاف التقرير أن السباق بدأ الساعة 7 مساءً وانتهى في الـ7 صباحًا من اليوم التالي 4 أغسطس، والفرق تتسابق في حلبة مساحتها 1.575 كم.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الفائز أن يقوم بأكبر عدد لفات خلال الـ12 ساعة وقد فاز بالسباق فريق Best Western بعد قيامه بـ 384 لفة.

وقال أن المتسابقون يتبادلون أوقات الراحة خلال ساعات السباق الطويلة، كما يتوقفون خلال السباق من أجل تنظيف الجزازات وإصلاحها.

وأوضح التقرير أن سباق التحمل سيعود من جديد في أغسطس 2020.