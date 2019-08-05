3 أسباب لإحتمالية حدوث سكتة دماغية وتوقف القلب أثناء الإستحمام !!!

تتزايد حالات السكتة القلبية المترافقة مع الإستحمام. وبحسب الأطباء فهناك 3 أسباب لإحتمالية حدوث سكتة قلبية أثناء الإستحمام:

النوبة القلبية:

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل قلبك على كمية كافية من الدم بسبب مشاكل في الدورة الدموية، وقد يحدث هذا عندما يتم سد الشريان المسوؤل عن توفير الدم لقلبك.

السكتة الدماغية:

عندما لا تصل الدورة الدموية إلى المخ، فإنها تسبب سكتة دماغية، لأن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الجلوكوز والأوكسجين اللازم للبقاء على قيد الحياة.

توقف القلب:

يحدث هذا عندما يتوقف قلبك عن العمل فجأة، بسبب عدم انتظام ضربات القلب التي تؤثر على الدورة الدموية للقلب.

* الأسباب التي تؤدي إلى فشل القلب أثناء الاستحمام

1- غسل الرأس أولا

تعليمات الأطباء واضحة بعدم ترطيب شعرك ورأسك أولاً عند الاستحمام، هذا التسلسل غير مناسب لجسمك، حيث يميل الناس إلى صب الماء على رؤوسهم أولاً ثم الانتقال إلى بقية الجسم بالخطأ، مما يجبر أجسامنا على ضبط درجة حرارة الجسم. قد يؤدي هذا إلى كسر الشعيرات الدموية أو الشريان بسبب زيادة مفاجئة في الضغط، لذلك ينبغي أن يبلل الشخص قدمه أولاً.

٢. التغيير المفاجئ في ضغط الدم

يحتاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى توخي الحذر الشديد أثناء الاستحمام، لذلك حذرت التقارير الطبية من عدم استحمام كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم في الصباح الباكر.

وتزيد فرص الإصابة بسكتة دماغية أعلى في فصل الشتاء، حيث إن تزيد مخاطر تغير درجات الحرارة.