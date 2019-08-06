ألطائفية ألدينية وألقومية أخطر من ألقنابل ألنووية؟؟

تنتشر ألطائفية ألدينية وألعرقية؛ في ألشعوب ألمتخلفة ؛ممايسهل للدول ألأستعمارية ألغربية ؛في زرع ألفتن وألحروب ألبينية ؛وسأركز في هذه ألمقالة ؛على حجم ألدماء ألتي أهدرت عبر ألعصور ؟؟.بعد سقوط ألعراق تحت سيطرة بريطانيا في ألحرب ألعالمية ألأولى ؛عمدت ألسلطات ألمحتلة؛على زرع ألفتن ألطائفية بين أبناء ألبلد ألواحد ؛مسز بيل ألمندوبة ألبريطانية في ألعراق ؛وجدت أن مواطني ألجنوب ألعراقي ؛ذات ألغالبية ألشيعية ؛يمثلون خطرا عليهم ؛وخاصة بعد صدور فتاوي أئمة ألشيعة .بوجوب محاربة ألمحتل وهو فرض عين وليس فرض كفاية ؛لم تستطع ألقوات ألبريطانية ؛ألدخول ألى بغداد ؛ألا بعد خمس سنوات ؛وكلفت ألخزينة ألبريطانية مبالغ طائلة بالأموال و الأرواح؟؟.ألتحقت بهم فيما بعد عشائر غرب ألفرات لمقاتلة ألمحتل ألبريطاني؛ولكن ليس بالزخم ألذي جرى في جنوب ووسط ألعراق .لم تنسى ألقوات ألغازية ؛خسائرها ألفادحة ؛فهمشت أهل ألجنوب وعزلتهم ؛ولم يحصل ألمكون ألشيعي ؛على حصته في أدارة ألدولة؛بينما سلمت ألمناصب ألمهمة ألى ألمكون ألسني؛وشكلت حكومات عميلة ؛تأتمر بأمرة ألحاكم ألبريطاني أنذاك؛ليس حبا بالسنة ؟؛ولكن أنتقاما لخسائرهم ألفادحة في جنوب ووسط ألعراق؟؟.على مبدأ فرق تسد؟؟مايجري في أليمن حاليا ؛من عدوان على ألشعب أليمني ؛من قبل دول ألتحالف ألسعودي ؛لايختلف عما قامت به ألقوات ألغازية ألبريطانية في ألعراق؟؟؛فالعائلة ألسعودية وبقية مستوطنات ألخليج ؛ألمرتبطة بالغرب وأمريكا ألتي تتمتع بحمياتها ؛ حولت ألخلافات ألتي حصلت بين أطراف ألنزاع في أليمن ؛على أسس طائفية ؛ودعمت ألأكثرية ألسنية ؛بالسلاح وألمال ؛ ولكنها ؛لوتخلت عن ألفكر ألوهابي ألتكفيري؛لأستطاعت أن تقنع بقية ألمكونات أليمنية بالصلح ؛وتقسيم ألسلطة بين مكونات أهل أليمن بالعدل؟؟. ألعقيدة ألمذهبية ألوهابية وألسلفية ؛تخريبية وهدامة ؛وأخطر نتائجها هو ألأصطفاف مع ألكيان ألصهيوني ؟؟ضد أرادة ألشعوب ألعربية ؛بمختلف طوائفها ومكوناتها ألدينية والعرقية؛فمصر وألأردن وعمان ومعظم مستوطنات ألخليج ؛جميعها ترتبط بالدولة ألصهيونية بكافة ألمجالات ألعسكرية وألأستخبارية؛ونتيجة لحبهم للسلطة والمال ؛باعوا ألقدس أولى ألقبلتين وثاني ألحرمين ألى ألكيان ألصهيوني ألمحتل ؛فمثلا ؛أهل غزة يموتون يوميا جوعا؛ بسبب أنعدام ألدواء وألخدمات ألأنسانية ؛فأين ألمليارات ألتي بحوزة أل سعود ؛وبقية ألشلة ؛فمصر أغلقت ألحدود ؛وألقدس تم تهوديها ؛وألمستوطنات تنتشر كالسرطانات في جميع ألأراض ألفلسطينية ؟؟.ألعلاقات ألدبلوماسية بين دولة ألأحتلال ؛ ومشايخ ألخليج ؛أصبحت أمرا واقعا؟؟ .ويمهدون ألآن لتشكيل جيش عربي –صهيوني –أمريكي ؛لمهاجمة آيران ؛لأنها تهدد آمن آسرائيل ودول ألمشايخ ؟؟ .سأل ألأمام علي{ع} ؛صف لنا ألعاقل ؛فقال هو ألذي يضع ألأمور في نصابها ؛ فقالوا له صف لنا ألجاهل ؛فقال قد وصفته؟؟.تغليب ألمصلحة ألأنانية ألضيقة ؛على مصالح ألشعوب ؛جريمة ضد ألأنسانية ؟؟.أن مايجري من حروب في سوريا وأليمن وأغتصاب فلسطين جريمة ضد ألأنسانية ؛ألحروب ألبينية ؛ألعربية –ألأسلامية ؛تعطي أنطباعا ؛بأن ألعرب وألمسلمين ؛قطاع طرق وسفاكي دماء؛ يوزعون ثرواتهم؛كجزية لترامب وبقية ألدول ألغربية ؛ويقيمون مشاريع تخدم ألكيان ألصهيوني ؛ولم تصدر أدانة لا من ألجامعة ألعربية ولا من قادتها ضد ألأبادة ألجماعية في فلسطين؛وأليمن ؟؟ .حفنة من أعراب ألجزيرة ؛وسقط ألمتاع ؛ حولوا شعوبهم ألى مجاميع من ألرعاع ينعقون مع كل ناعق ؛ولا أدري ماعلاقة ألسودان ؛بأرسال عشرات ألألوف من ألجنود ؛لقتل ألشعب أليمني ؛ولم نسمع أن جيوشها ساهمت في ألحروب ألعربية –ألصهيونية ؟؟.ولماذا يطلقون على حزب ألله ؛ بأنه حزب ألشيطان ؛ ألذي حرر أرضا عربية أسلامية ؟؟؛فأيهما أفضل أن تعود ألى حضن لبنان ؛أم تبقى مستوطنات ؛يقودها سعد حداد ألعميل ألصهيوني ؛ألذي يعيش في آسرائيل مع مرتزقته {جيش جنوب لبنان }؟؟.أسلافهم ألعظام لم يختلفوا عن أحفادهم ؛حيث أطلقوا فتاوى ؛بأن ألحسين {ع} قتل بسيف جده ؛لأنه خرج على أمام زمانه ألزنديق؛ يزيد أبن معاوية ؛ويطلقون عليه لقب أمير ألمؤمنين ؛بينما ألأجدى أن يطلق عليه {أمير ألفاسقين}.ولاة أمورنا في عالمنا ألعربي ؛ يشاركون مع ألكيان ألصهيوني ؛ماديا ومعنويا ؛في أبادة ألشعب ألفلسطيني ؛وألقضاء على حقوقه في ألعودة ؛ألذين يعيشون في دول ألشتات منذ أكثر من سبعون عاما؟؟؛وألأعلام ألأسرائيلية ؛ترفرف على معظم ألسفارات وألملحقيات ؛في ألدول ألعربية ؛ألتي تنسب دولها بأنها أسلامية؛؛وشرعت أبواب ألسياحة ألعربية لزيارة؛ألقدس ألمحتلة أولى ألقبلتين وثاني ألحرمين ألمغتصبة ؛هل يوجه هوان أكثر من هذا ألهوان؟؟. وكما جاء في ألقرآن ألمجيد ؛مخاطبا نبيه ألكريم {ص}؛{ ومن يتخذ أليهود وألنصارى ؛أولياء من دون ألله ؛فلست منهم …؟؟} . جاء على لسان أبوسفيان لرهطه يوصيهم؟؟ {تلقفوها يابني أمية؛والذي يحلف به أبوسفيان ؛لاجنة ولانار؟؟}؛وفي عصرنا ألحالي ألسيسي وبقية مشايخ ألخليج ؛يعتبرون أحاديث أبو سفيان ؛منهاجا لهم ؛وبدلا من رفع شعار أنما ألمسلمين أخوة ؛أصبح ألشعار؛أنما أئمة ألتطبيع وألصهاينة أخوة؟؟ .د.عبد ألحميد ذرب