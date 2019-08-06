إدارة نينوى تحذر من التصعيد في سهل نينوى ودعوات لمحاسبة آمر لواء حشد الشبك

أكدت ادارة محافظة نينوى رفضها لقطع الطرق والتصعيد ضد القوات العراقية في مناطق سهل نينوى من قبل لواء الشبك ضمن الحشد الشعبي .

وقال المحافظ منصور المرعيد في بيان نرفض بشكل قاطع ما يحدث على الارض في مناطق شرقي نينوى من تظاهرات خرجت عن الصورة النمطية للتظاهرات السلمية وادت الى قطع الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى وشل الحياة وهو امر خارج عن جميع مظاهر الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي ، مردفاً ” بل انها تمثل وسيلة لزعزعة استقرار تلك المناطق ومحاولة اعادتها الى الوراء”.

ودعا المرعيد المتظاهرين وممثليهم في البرلمان الى اللجوء للطرق الحضارية لإيصال رسائلهم والتواجد في الاماكن المخصصة للتظاهر والالتزام بالسلمية وضبط النفس من اجل عدم استغلال مطالبهم ، مبينا ان ” ما يجرى من سلوكيات تعكس صورة سلبية لتلك المطالب وقد تؤدي الى منزلقات خطيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة وهذا ما يرفضه الجميع سيما في هذا التوقيت الحساس من تأريخ المحافظة”.

إلى ذلك اتهم الناشط الموصلي غانم العابد لواء 30 في الحشد بالتمرد العسكري على الدولة العراقية لاسيما وانه احد الوية الحشد الشعبي الذي يعد احد اجهزة الدولة العسكرية الرسمية.

وقال العابد في تصريح لمراسل (باسنيوز): إن “ما يحدث في سهل نينوى هو تمرد عسكري يقوم به حشد الشبك على اعتبار ان الحشد هو جزء من المنظومة الدفاعية العراقية “، مؤكدا ان ” لواء الشبك يحاول افتعال تلك الامور والضغوطات للبقاء في منطقة سهل نينوى من أجل ابتزاز اصحاب المعامل والسيارات الكبيرة الداخلة والخارجة من الموصل ، فضلا عن ابتزاز الاهالي في المنطقة”، داعيا الاجهزة الامنية العراقية الى محاسبة المتورطين بدفع الامور نحو قطع الطرق والتاثير سلبا على حركة المواطنين وارزاقهم فضلا عن الاعتداء على القوات العراقية وعلى راسهم امر لواء الشبك وعد القدو وشقيقه النائب حنين القدو.