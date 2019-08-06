إلى إبن العم السيد محمد علي عبد الأمير محمود الحكيم وزير الخارجية العراقية

خلال إجتماع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المنتفجي بالملك عبد الله ، ملك الأردن …

و اجتماعك بوزير الخارجية الأردني يوم 4 آب 2019 …

هل أثرتم موضوعا ً مهما ً يمس كرامة العراقيين ..

وهي تعمد ، أكرر تعمد إهانة المسافرين العراقيين من قبل السلطات الأردنية ، و خاصة عند الحدود ،

و في مطار عمان ؟

و خاصة الشيعة ..

و هو إنتهاك واضح لحقوق الإنسان العراقي ..

بينما يلاقي السائح الإسرائيلي كل الترحيب و حسن الإستقبال .. من قبل السلطات الأردنية ؟

أنا أشك في أنك سترد الجواب على مواطن عادي ..

و أنا بالإنتظار …

#الدكتور_صاحب_الحكيم

آب 2019

لندن