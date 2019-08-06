خلال إجتماع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المنتفجي بالملك عبد الله ، ملك الأردن …
و اجتماعك بوزير الخارجية الأردني يوم 4 آب 2019 …
هل أثرتم موضوعا ً مهما ً يمس كرامة العراقيين ..
وهي تعمد ، أكرر تعمد إهانة المسافرين العراقيين من قبل السلطات الأردنية ، و خاصة عند الحدود ،
و في مطار عمان ؟
و خاصة الشيعة ..
و هو إنتهاك واضح لحقوق الإنسان العراقي ..
بينما يلاقي السائح الإسرائيلي كل الترحيب و حسن الإستقبال .. من قبل السلطات الأردنية ؟
أنا أشك في أنك سترد الجواب على مواطن عادي ..
و أنا بالإنتظار …
#الدكتور_صاحب_الحكيم
آب 2019
لندن
إلى إبن العم السيد محمد علي عبد الأمير محمود الحكيم وزير الخارجية العراقية
خلال إجتماع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المنتفجي بالملك عبد الله ، ملك الأردن …