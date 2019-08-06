Posted on by

إلى إبن العم السيد محمد علي عبد الأمير محمود الحكيم وزير الخارجية العراقية

خلال إجتماع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المنتفجي بالملك عبد الله ، ملك الأردن …
و اجتماعك بوزير الخارجية الأردني يوم 4 آب 2019 …
هل أثرتم موضوعا ً مهما ً يمس كرامة العراقيين ..
وهي تعمد ، أكرر تعمد إهانة المسافرين العراقيين من قبل السلطات الأردنية ، و خاصة عند الحدود ،
و في مطار عمان ؟
و خاصة الشيعة ..
و هو إنتهاك واضح لحقوق الإنسان العراقي ..
بينما يلاقي السائح الإسرائيلي كل الترحيب و حسن الإستقبال .. من قبل السلطات الأردنية ؟
أنا أشك في أنك سترد الجواب على مواطن عادي ..
و أنا بالإنتظار …
#الدكتور_صاحب_الحكيم
آب 2019
لندن

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close