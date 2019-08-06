إيران: الدفاع عن بغداد اشبه بالدفاع عن طهران .. “النجباء”: لدينا عمليات قرب سوريا

قال اللواء يحيى صفوي مستشار المرشد الايراني للشؤون العسكرية، إن الدفاع عن بغداد أشبه بالدفاع عن طهران، وأن مصير البلدين “واحد”.

جاء ذلك خلال لقائه بالمتحدث باسم حركة “النجباء” احدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي نصر الشمري، في طهران بحسب ما افادت به وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم الاثنين.

ونقلت تلك الوسائل عن اللواء صفوي قوله، إن “إيران والعراق يكملان بعضهما البعض، وأن الدفاع عن إيران هو في الوقت ذاته دفاعاً عن العراق”.

وأضاف، أن “الدفاع عن بغداد أشبه بالدفاع عن طهران، وأن مصيرنا واحد وأن انتصار العراقيين هو انتصار لنا جميعا”.

هذا وقد أشار الشمري إلى أن “هناك نشاطا ملحوظا تمارسه القواعد الأمريكية، ولدينا صور تثبت تورط الأمريكيين في تزويد داعش بالسلاح”.

وقال، إن “الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي مع سوريا”.