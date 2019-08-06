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الاستخبارات العراقية تقبض على مفجر سوق شعبية قتل أكثر من 100 شخص

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين على متهم بتفجير شاحنة ملغومة في سوق خان بني سعد بمحافظة ديالى مما اسفر عن مقتل واصابة العشرات من الاشخاص.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ومتابعة مستمرة وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة( قيادة عمليات ديالى) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء مشاة ١٩ من الإطاحة بأحد الارهابيين الخطرين في قرية العيط التابعة لناحية خان بني سعد في ديالى”.

واضاف البيان ان هذا “الارهابي قام بتفجير شاحنة كبيرة في سوق خان بني سعد عام ٢٠١٤ أدت إلى مقتل أكثر من ١٠٠ مواطن وإصابة العشرات مستغلا زحمة السوق بمناسبة العيد آنذاك”.

وتابع البيان انه “يعد من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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