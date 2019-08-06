الامم المتحدة: تنظيم داعش يمتلك نحو 300 مليون دولار

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن المبالغ المالية التي يمتلكها تنظيم داعش بعد هزيمته في سوريا والعراق وانتهاء دولة “الخلافة”.

وقال غوتيريش في تقرير ان “تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى “الخلافة” في العراق وسوريا”.

وبحسب التقرير الذي تم تقديمه لمجلس الأمن حول التهديد الذي يشكله التنظيم المتشدد فإن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها داعش “قد يكون مؤقتاً”.

وأضاف أنه يعتقد أن “التنظيم الارهابي قادر على توجيه هذه الأموال لدعم أعمال إرهابية داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال”.

واشار التقرير الى ان تنظيم داعش يشجع على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

سوار أحمد