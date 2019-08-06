الخزعلي رافضاً قرار الحكومة: لواء 30 أولى بالدفاع عن سهل نينوى

حذر زعيم “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي، الاثنين، من حدوث “فراغ امني” في سهل نينوى.

وقال الخزعلي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “الأخطار والمعاناة التي عاناها أهالي سهل نينوى بكل مكوناتهم عديدة ولم تقتصر على داعش”، مبينا ان “المطامع فيها لا زالت قائمة”.

وأضاف ان “أي خطوة تؤدي الى فراغ امني يمكن ان يستغله المتربصون امر مرفوض”، موضحاً أن “لواء 30 هو من الحشد المحلي، ومقاتليه هم ابناء المنطقة وهم أدرى بشعابها وأولى بالدفاع عنها”.

يشار الى ان محتجين من انصار قائد لواء 30 حشد شعبي وعد القدو، هاجموا قوات عراقية ومنعوها من التقدم صوب سيطرة أمنية في سهل نينوى.

واغلق المحتجون صباح اليوم الاثنين، اغلب الطرق الرئيسة في سهل نينوى احتجاجا على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بسحب اللواء 30 من المحاور كافة.

واعتدى المحتجون بالحجارة على قوات الفرقة الـ16 خلال محاولتها فتح الطرق التي اغلقت في سهل نينوى.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية وضعت “وعد قدو” ضمن قوائم العقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الانسان والفساد، رفقة شخصيات عراقية اخرى.