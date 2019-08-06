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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تواصل عمليات انتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية لرفد وزارة الكهرباء

تواصل الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عمليات انتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء.
وافاد مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح لوكالة صدى العراق الاخبارية بأن ملاكات مصنع الابراج والكرينات والغلونة التابع للشركة تواصل عمليات انتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة (400) كي في وفق العقد المبرم مع الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط، مشيرا الى ان العمل مستمر بوتيرة وهمة عالية وبجهود ذاتية وايدي عراقية خالصة، مؤكدا حرص الشركة على انجاز عقودها مع مختلف وزارات الدولة وفق المواصفات العالمية المعتمدة والمواعيد المحددة.Image preview

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