العراق يدين تفجير القاهرة ويبدي استعداده لـ”تقديم العون”

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن ادانتها للتفجير الذي حدث في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان “يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي تعرّض له أشقاؤنا في جمهوريّة مصر العربيّة، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين”.

واضاف ان “موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف يُؤيّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها”، مؤكدا “استعداد العراق لتقديم العون في مُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة الآمنين”.

وتابع الصحاف أنَّ “هذا الحادث الأليم يُؤكّد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنّ جميع المظاهر الإنسانيّة هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه أحد، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول”.