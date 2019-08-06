العراق يطلق عملية “مزدوجة” لملاحقة فلول داعش في ديالى ونينوى

بدأت القوات العراقية وتحت غطاء من طيران التحالف الدولي اليوم الاثنين عملية عسكرية مزدوجة لملاحقة فلول داعش في مناطق عديدة من ديالى ونينوى.

وهذه احدث حملة للقوات العراقية باسم (إرادة النصر) بعدما أعلنت نجاحها في تطهير مناطق شمال بغداد وغرب البلاد في عمليتين عسكريتين تحملان الاسم ذاته.

في ديالى، ستستهدف العملية المناطق الواقعة مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين وأغلبها مدن متنازع عليها بين اربيل وبغداد.

أما في نينوى فستهدف العملية الى تطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين، حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.