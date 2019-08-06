الفياض: اتفاق على سيطرات مشتركة في سهل نينوى

كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على اتفاق يقضي بنصب سيطرات مشتركة تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش في سهل نينوى.

وقال الفياض في خبر عاجل بثته العراقية انه تم التوصل على صيغ مقبولة بهذا الشأن من الجميع، مضيفا انه سيتم تشكيل سيطرات مشتركة بمشاركة الحشد الشعبي من أبناء منطقة سهل نينوى.

يشار الى ان رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو التاتاني كان قد شدد في تصريح سابق للمربد على ضرورة إشراك قوات متعددة من الحشد والبيشمركة والقوات الأمنية في عملية حفظ الأمن بسهل نينوى ، فيما لفت إلى أن التريث بقرار سحب قطعات قوات اللواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي من السيطرات الأمنية بسهل نينوى يأتي لعدم استقرار المنطقة.

هذا وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تراجع عن قرار اتخذه الأسبوع الماضي بسحب لواء الحشد الشبكي ، الذي يتزعمه القيادي في الحشد وعد القدو، وهو أحد المشمولين بالعقوبات الأميركية، من مواقعه في منطقة سهل نينوى، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام محلية.