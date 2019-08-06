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النجيفي يحذر من «طوفان» يغرق نينوى

النجيفي يحذر من «طوفان» يغرق نينوى
يواصل العشرات من ميليشيا الشبك واتباعها إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي الموصل وأربيل ما أثر سلباً على حركة المواطنين والبضائع، فضلاً عن وجود طوابير طويلة من السيارات التي لم تتمكن من الدخول عبر المداخل في مناطق التحرير وكوكجلي وسادة بعويزة.

يأتي ذلك على الرغم من دعوات الحكومة الملحية في نينوى للرافضين لقرار الحكومة القاضي بشأن سحب قوات حشد 30 من منطقة سهل نينوى، بالتظاهر وفق الطرق المشروعة وفي مناطق محددة لا تؤثر على الأمن وحركة المواطنين.

وحذر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي من تصعيد الأوضاع في منطقة سهل نينوى، وتأثير ذلك في زيادة مخاوف المكونات في المنطقة من وجود جهات فوق القانون.

وكتب النجيفي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› وتابعته (باسنيوز)، «إن العصيان وقطع الطرق وإثارة الفوضى في سهل نينوى تزيد من مخاوف مكونات المنطقة من استمرار وجود جهات فوق القانون».

ودعا النجيفي الأجهزة الأمنية إلى متابعة وتطويق الفجوات المتروكة لتعشعش فيها الخلايا الإرهابية النائمة في سهل نينوى وعلى ضفاف دجلة، مؤكداً أن نظرية (من بعدي الطوفان) ليست جديدة على نينوى، في إشارة واتهام غير علني لميليشيات الشبك بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الموصل وأطرافها لصالح تنظيم داعش كرد فعل على قرار سحبها من سهل نينوى.

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