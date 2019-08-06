بعثتا الحج العراقية والإيرانية تؤكدان أهمية تعميق التعاون وتعزيز الخبرة بين الطرفين

أكدت بعثتي الحج العراقية والإيرانية على أهمية تعميق أواصر العلاقة بين الطرفين بما يعزز الخبرة المتراكمة لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وذكر بيان لبعثة الحج العراقية، ان رئيس البعثة الشيخ د. خالد العطية استقبل في مقر البعثة بمكة المكرمة, نظيره الإيراني عبد الفتاح نواب ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان والوفد المرافق لهما”.

واكد الشيخ العطية خلال اللقاء ان” أواصر التعاون والصلة بين الجانبين لا تقتصر على البعثتين فقط، بل هي متجذرة بين شعبينا الصديقين، حيث برهنت على مدى قرون قوتها وصلابتها، وهي عصية على كل فرقة واختلاف”.

وأضاف” نرجو بهذه الأيام المباركة ان يمن الله بلطفه وعنايته على جميع شعوب العالم الإسلامي ويديم بينها أواصر اللحمة والمحبة وان يعود بالأمة الإسلامية إلى سابق تألقها وعهدها من السمو والعزة”.

ودعا العطية إلى” تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل عدة سنوات بين هيئة الحج والعمرة ومنظمة الحج الإيرانية لتعميق أواصر العلاقة بين الطرفين بما يعزز الخبرة المتراكمة، لتعود بالمنفعة على جميع حجاج بيت الله الحرام”.

من جهته اكد رئيس بعثة الحج الإيرانية عبد الفتاح نواب، ان” العلاقة بين العراق وايران يمكن ان تكون نموذجا ناجحا لتعزيز علاقات الإخاء والوفاء بين البلدان، والتي وضحت جليا خلال التعاون بين الطرفين لتحسين خطط وبرامج الحج”.

وأضاف ان” بعثة الحج العراقية تقدم افضل الخدمات لضيوف الرحمن، لكن هذه الفريضة تستدعي ان نعمل جاهدين لكي نقدم احسن خدمة ممكنة للحجاج، مبديا استعداده لتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام”.