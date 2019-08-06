“بلاها خلفة” حملة جديدة بمصر لمواجهة الزيادة السكانية

بيان صحفى

اطلقت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا حملة جديدة تحت عنوان ” بلاها خلفة” للحد من زيادة معدلات الزيادة السكانية بمصر والتى وصلت لحوالى 104 مليون مصرى الامر الذى ينذر بكارثة نتيجة تراجع ايرادات منسوب نهر النيل 5 مليارات متر مكعب من المياه وهو ما يهدد مصر فى ظل تزايد معدلات السكان

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمنة زيدان القنائى الحكومة المصرية والبرلمان بالاسراع باصدار تشريعات صارمة بمصر للحد من زيادة معدلات المواليد واصدار قوانين تفرض عقوبات على اى اسرة يتجاوز عدد مواليدها طفلين لمدة 10 سنوات او اعتماد رخصة الانجاب كتشريع وقانون سيحد من معدلات المواليد

كانت المنظمة قد تقدمت بمشروع رخصة الانجاب وهى قانون يحدد انجاب طفلين فقط لكل اسرة مصرية لمدة 10 لمواجهة أزمة الانفجار السكاني داخل مصر وإصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من انجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.

وطالبت المنظمة البرلمان باعداد قانون لتحديد الانجاب بما لا يزيد عن طفلين لكل اسرة مصرية لمواجهة الانفجار السكانى وازمة البطالة وكذلك مواجهة ازمة المياه والغذاء وعجز الموازنة السنوى وان يقترن القانون بعقوبات وغرامات على من يخالف انجاب اكثر من معدلات الانجاب المنصوص عليها بالقانون