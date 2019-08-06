توقيف 13 ضابطاً ومنتسباً على خلفية هروب سجناء ببغداد

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية عن توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

وذكر المركز الإعلامي القضاء الاعلى في بيان أن “المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت امر بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن”، لافتا الى ان “عدد المتهمين الهاربين 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه”.

واضاف البيان ان “المحكمة اكدت ان المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما لا يزال 8 آخرون هاربين اصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها”، منوهاً الى ان “اغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

واعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 8 أشخاص من بين 15 موقوفًا هارباً.

وأصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، أمرًا بإقالة 3 مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين.

كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة، وجميع عناصر الشرطة، الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.

وشهدت بغداد فور هروب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة، وإغلاقًا شبه كامل لمداخلها، وعمليات تدقيق بحثًا عن الهاربين.