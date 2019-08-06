حنا تطالب الحكومة بتطبيق أمرين لفرض القانون في سهل نينوى

قالت النائب ريحان حنا ايوب رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، الاثنين، ان قرار القائد العام للقوات المسلحة والقاضي بسحب اللواء 30 من تشكيلات هيئة الحشد الشعبي واستبداله بالفرقة 16 من وزارة الدفاع في سهل نينوى والمناطق المجاورة ضرورة للتعايش السلمي.

واكدت حنا في بيان ان “هذا القرار يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح”، مضيفة ان “على الجميع الالتزام بالأوامر الصادرة من رئيس الوزراء خاصة المتعلقة بآمن واستقرار المناطق المحررة”.

كما حذرت من “حجم المشاكل التي قد تواجه سكان المناطق فيما لو تعذرت الحكومة عن فرض سيطرتها بشكل كامل على تلك المناطق، خاصة وأنها لازالت تعاني من تسلط بعض المتنفذين هناك”، مطالبة الحكومة “العمل على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والإسراع باستحداث محافظة لسهل نينوى ولتكن ادارتها بيد أهلها للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها”.

يشار الى ان محتجين من انصار قائد لواء “30” حشد شعبي وعد القدو، هاجموا قوات عراقية ومنعتهم من التقدم صوب سيطرة أمنية في سهل نينوى.

واغلق المحتجون صباح اليوم الاثنين، اغلب الطرق الرئيسة في سهل نينوى احتجاجا على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بسحب اللواء 30 من المحاور كافة.

واعتدى المحتجون بالحجارة على قوات الفرقة الـ16 خلال محاولتها فتح الطرق التي اغلقت في سهل نينوى.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية وضعت “وعد قدو” ضمن قوائم العقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الانسان والفساد، رفقة شخصيات عراقية اخرى.