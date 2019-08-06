داخلية العراق تبحث مع سفراء أربع دول الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات

استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري الاثنين السفير الامريكي ماثيو تولر والسفير الفرنسي برونر اوبير والسفير الكندي بول غيبارد وسفير جمهورية رومانيا اياكوب برادا كلاً على حدة في مكتبه.

وشدد الياسري خلال اللقاءات التي جمعته بالسفراء على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، داعياً إلى توحيد الرؤى لتجفيف منابع التطرف والإرهاب في دول العالم كافة.

واشار إلى ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، مبيناً إن وزارة الداخلية بدأت بخطوات حقيقية في ذلك الاتجاه وأنها لن تتهاون مع أي تهديد يؤثر على حياة المواطنين.