رئيس اقليم كوردستان يتحمل نفقات المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية

وجه نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان بتحمل نفقات المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لبطولة “اسياسيل لاتحاد غرب اسيا” التاسعة للرجال التي انطلقت مبارياتها في اربيل وكربلاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود على هامش افتتاح مباريات المجموعة التي جرت امس.