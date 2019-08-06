عبطان يعلنها: قررت الأبتعاد عن السياسة حالياً ولم انفصل عن الحكمة

اعلن القيادي البارز بتيار الحكمة، عبدالحسين عبطان، “الابتعاد عن السياسة في الوقت الحالي”.

حديث عبطان يأتي بعد معلومات تداولتها وسائل اعلام باستقالته من تيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم.

وقال عبطان في بيان رداً على تلك المعلومات، “قررت الأبتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر وهذا لايعني انفصالي من تيار الحكمة”.

وبين ان ذلك جاء “لعدم قناعتي بمخرجات الحراك السياسي بشكل عام وانني ومنذ ٢٠٠٣ كان همي الأول ولازال المساهمة في تلبية طموحات الشعب وبناء دولة حضارية بتشييد المشاريع وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للناس، وكنت ولازلت أرى ان هذا هو السبيل الوحيد والأمثل لنيل رضا الله تعالى والوفاء بالأمانة ولكن وللأسف الشديد يوما، بعد يوم تسوء الأمور وتزداد معاناة المواطن العراقي المغلوب على أمره”. بحسب قوله.

وكان القيادي في تيار الحكمة عباس صروط نفى كذلك في وقت سابق استقالة عبطان واكد “لا توجد اي أسباب او مشاكل تدفعه لذلك”.

وعبطان وزير سابق للشباب والرياضة.