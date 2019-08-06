كوردستان تمنع دخول 50 طناً من بضائع ايرانية غير مطابقة للمواصفات

منعت سلطات معبر حاج عمران الدولي، الاثنين، عشرات الاطنان من الكاشي والبنزين والاطباق السفرية، من استيرادها الى اقليم كوردستان، وأمرت باعادتها الى ايران، بسبب فشلها في الفحص وعدم مطابقتها للتعليمات.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في معبر حاج عمران الدولي سيروان حسين، في تصريحات صحفية، ان سلطات المعبر قامت اليوم الاثنين بمنع دخول عدة انواع من السلع والبضائع الى ايران يبلغ وزنها اكثر من 50 طنا الى اقليم كوردستان واعادتها الى منشئها في ايران، مبينا ان تلك البضائع والسلع فشلت في اجتياز فحص المعبر وليست صالحة للاستعمال.

واشار حسين الى ان البنزين الذي تم رفضه واعادته بلغت كميته 21 طنا و652 كغم وسبب الاعادة يعود لعدم مطابقته مواصفات وزارة الثروات الطبيعية وغير صالح للاستهلاك، لهذا تم رفض استيراده الى الاقليم.

واضاف ان سلطات المعبر اعادت اليوم ايضا 25 طنا و220 كغم من الكاشي السيراميك كونه غير مطابق لتعليمات مركز البناء.

وتطرق حسين الى ان المعبر اعاد اليوم 5 اطنان و5809 كغم من الاواني السفرية الى ايران كونها فشلت في اجتياز الفحص الكيميائي والفيزيائي في مختبر المعبر.