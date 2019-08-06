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ما حقيقة تقديم عبدالحسين عبطان استقالته من تيار الحكيم؟

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، حقيقة تقديم عبدالحسين عبطان استقالته من التيار.
وتطرق معلومات صحفية ان عبطان وهو وزير الشباب اسابق تقدم باستقالته من تيار الحكمة، وان زعيم الاخير عمار الحكيم قد وافق على الطلب من دون ايضاح تفاصيل.
وقال القيادي في التيار، والنائب عباس صروط، ان “الانباء التي تحدثت عن تقديم عبطان استقالته من تيار الحكمة، غير صحيحة، فهو مازال قياديا في التيار، ولم يقدم استقالته لغاية الساعة”.
وبين صروط انه “لا توجد اي أسباب او مشاكل تدفع عبدالحسين عبطان لتقديم استقالة من تيار الحكمة”.

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