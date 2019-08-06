محافظ نينوى يهاجم تظاهرة أنصار قدو: سلوكيات تؤدي لمنزلقات خطيرة

هاجم محافظ نينوى منصور مرعيد، الاثنين، قيام انصار قائد لواء “30” حشد شعبي وعد القدو، بمهاجمة قوات عراقية ومنعهم من التقدم صوب سيطرة امنية في سهل نينوى.

وقال مرعيد في بيان انه “في الوقت الذي نشيد فيه بالتضحيات الجسيمة المتحققة خلال المرحلة السابقة والتي لم تتم لولا تضافر جهود الجميع وتضحيات المضحين، نؤكد على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من المراجع العليا حفاظا على ديمومة النجاحات السابقة وسعيا لإعادة الحياة الى طبيعتها وفرض القانون في عموم مناطق نينوى”.

واضاف “سنبذل كل ما بوسعنا من اجل توفير حياة حرة كريمة لجميع ابناء المحافظة بمختلف مكوناتها الابية بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين الذين عانوا خلال فترات سابقة نتيجة غياب سلطة الدولة في عدد من مدنهم، وهذا ما يجعلنا نرفض رفضا قاطعا لما يحصل الان على الارض في مناطق شرقي نينوى من تظاهرات خرجت عن الصورة النمطية للتظاهرات السلمية وادت الى قطع الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى وشل الحياة هناك”.

وعد مرعيد التظاهرة “أمر خارج عن جميع مظاهر الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي وعززتها القوانين المحلية والدولية المشرعة لهذا الغرض بل انها تمثل وسيلة لزعزعة استقرار تلك المناطق ومحاولة اعادتها الى الوراء”.

ودعا “أهلنا هناك وممثليهم في البرلمان ووجهاء القوم الى اللجوء للطرق الحضارية لإيصال رسائلهم والتواجد في الاماكن المخصصة للتظاهر والالتزام بالسليمة خلال ذلك وضبط النفس من اجل عدم استغلال مطالبهم من قبل اجندات لا تريد للعراق والعراقيين مواصلة حياتهم بالطريقة التي يسعون لها، بدل القيام بكل ما يعكر صفو الاجواء ويزيد من معاناة المواطنين هناك”.

وأشار مرعيد الى ان “ما يجرى الان من سلوكيات تعكس صورة سلبية لتلك المطالب وقد تؤدي الى منزلقات خطيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة وهذا ما يرفضه الجميع سيما في هذا التوقيت الحساس من تأريخ المحافظة، ووفقاً لما ذكر نبين لكم ان رسالتكم وصلت الى الجميع وسوف نعمل على مناقشة أصواتكم مع الجهات المختصة والخروج بنتائج مرضية لكل الاطراف تكون مخرجاتها لصالح المواطن أولاً ولفرض سيادة القانون ومنع حدوث خروقات أمنية في تلك المناطق ثانياً”.

وطالب مرعيد “التحلي بالصبر والتعامل مع تلك القرارات من موقع المسؤولية لدفع اي توتر او احتكاك قد يشنج الاوضاع في مناطقكم، ويمكن ان يستغل من قبل فئات تعمل على تحقيق مصالح فئوية ضيقة على حساب هذه القضية التي سنجد لها حلولاً ايجابيا كما وعدناكم”.

يشار الى ان محتجين من انصار قائد لواء “30” حشد شعبي وعد القدو، هاجموا قوات عراقية ومنعتهم من التقدم صوب سيطرة أمنية في سهل نينوى.

واغلق المحتجون صباح اليوم الاثنين، اغلب الطرق الرئيسة في سهل نينوى احتجاجا على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بسحب اللواء 30 من المحاور كافة.

واعتدى المحتجون بالحجارة على قوات الفرقة الـ16 خلال محاولتها فتح الطرق التي اغلقت في سهل نينوى.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية وضعت “وعد قدو” ضمن قوائم العقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الانسان والفساد، رفقة شخصيات عراقية اخرى.