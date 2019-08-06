مرقد للصدر.. (لابعاد الشيعة عن المعصوم لغير المعصوم).. (مرقد ضرار الذي بني على الفساد)

بسم الله الرحمن الرحيم

صرخة:

(لال الصدر..لن تنسونا ذكر المعصومين) (ببناءكم اضرحة ضرار لكم لتبعدون الشيعة عن ائمتهم)

المخطط باختصار.. (يريدون ابعاد الشيعة عن المعصوم.. لغير المعصوم).. لمسخ المذهب.. يريدون بناء (مراقد ضرار وتفريق بين المؤمنين).. لابعاد الشيعة عن (مراقد اسست على التقوى)..

فنقول لكم.. لن تمحون ذكرنا.. يا (ال الصدر ويا ال الحكيم).. صرخة زينب عليه السلام بوجوهكم.. بهذا القرن.. كما صرختها بوجه يزيد ابن معاوية.. ببناءكم صروح بمئات الملايين الدولارات.. لاقاربكم الغير معصومين.. لتجعلون منها (مراقد) تشغلون الشيعة باضرحة جديدة بعيدا عن (اضرحة ومراقد ائمتهم المعصومين).. تريدون ابقاء الشيعة تحت خط الفقر بالملايين.. فملايين الشيعة يقتات كثير منهم على ركام النفايات.. تنكشف زيف ال الصدر ببناءهم (صرح على قبر الصدر الاول) قيمته (150) مليون دولار من ميزانية العراق.. كشفتها وزارة الاسكان العراقية..

والصدر اراد ان يكلحلها فعماها.. مدعيا بانه سيكمل المشروع ليس من (اموال الميزانية العراقية)؟؟ فالسؤال (من اين لال الصدر عشرات المليارات (49) مليار تحديدا.. لاكمال بناء مرقد لال الصدر بمرحلته الثالثة)؟؟ اليس من اموال الفساد والمكاتب الاقتصادية.. فالله اكبر على روؤسكم.. (فاليس المرحلة الاولى والثانية كانت من اموال الفقراء يا مقتدى الصدر)؟

فهدفكم واضح للواعين من الشيعة العرب.. وينطبق على (صروحكم.. مسجد الضرار) الذي ورد في القران سورة التوبة (107-108).. حيث يقول الله سبحانه (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون.. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا يتطهروا والله يحب المتطهرين).. فمراقد ال الصدر وال الحكيم (لمحمد باقر الحكيم، ومحمد باقر الصدر، ومحمد محمد صادق الصدر).. ما هي الا مساجد (مراقد) ضرار لم تؤسس على التقوى بل بنيت من اموال الفقراء والمساكين.. التي تملئ العراق والعالم بالملايين من شيعة ال البيت.. وهدفها تفريق الشيعة..

مثال (في النجف مرقد امير المؤمنين عليا عليه السلام).. ولا توجد لدينا طقوس المشايه لامير المؤمنين.. بالنجف.. فيأتي ال الصدر ليخلقون طائفة صدرية.. تدعو (للمشي ليس لامير المؤمنين عليا ع.. ولكن للصدر الثاني ابو مقتدى الصدر)؟؟ تخيلوا كيف (فرقوا المؤمنين).. واصبح بالنجف غير (الامام علي ع).. تمارس له الطقوس التي لا تمارس لامير المؤمنين علي نفسه.. فهل فهمتم القصد..

فكيدوا كيدكم.. واسعوا سعيكم.. وناصبوا جهدكم.. فوالله لن تمحون ذكر ال البيت المعصومين، ولا تميتون وحيهم.. ولا ترحض عنكم عارضها اي لا تغسله.. (فعاركم بفسادكم وفساد احزابكم وتياراتكم التي انتم ائمتهم) ماثلة للعيان.. لقرون مقبلة.. فايامكم الا عدد وجمعكم الا بدد.. فراينا كيف ال الحكيم تبددوا بمجلسهم.. حتى انهاروا بالسنوات انتخابيا.. وكيف جمع مقتدى الصدر تشرذم وخرج منه من خرج.. من عصائب وكتائب ونجباء.. وسرايا.. الخ… فيوم ينادي المنادي الا لعنة الله على (الظالمين) .. فهل يوجد ظلم اكبر من ظلم (الاسلامين وائمتهم ومراجعهم وشيوهم اليوم) الذين ابرزهم ال الحكيم و ال الصدر.. .

(فهل يوجد اكثر ظلما.. من بناء مباني.. بعشرات الملايين الدولارات.. تحت عناوين اضرحة او قصور) في وقت (ملايين الفقراء يعيشون الضيم ويقتاتون على ركام النفايات)..

ثم نسال (لماذا تبنى اضرحة.. لال الصدر والحكيم).. (اللبنانيي الاصل).. وليس (للعراقيين)

اليس (300) الف شيعي عربي دفنهم صدام بانتفاضة اذار بعد قمعه للانتفاضة في عام 1991.. هل لان هؤلاء شروك ومعدان ابناء ارض الرافدين.. فلا بواكي لهم ولا ذاكر لماسيهم.. اما من اصولهم اجنبية (لبنانية كال الصدر وال الحكيم).. فتبنى لهم مراقد من اموال فقراء العراق وشيعته العرب..

فاذا برر ذلك البعض (ببناء مراقد لال الصدر وال الحكيم) احتراما لما اسموه تضحياتهم؟؟ نقول (هل هذا احترام ام حرمان ملايين الشيعة العرق من حقهم بثرواتهم بتبتيدها ببناء قصور لاموات باسم مراقد).. فصدام بنى 80 قصر بزمن الحصار.. بوقت ملايين الشيعة والعراقيين تحت خط الفقر.. واليوم تبنون مراقد (ال الصدر وال الحكيم) في وق تبدد ثروات الشيعة العرب فسادا ويحرم ملايين الفقراء من حقهم بثرواتهم..

علما عائلة ال الصدر لبنانية الاصل.. والدليل محمد باقر الصدر متزوج من ابنة عمه اللبنانية اخت موسى الصدر.. وهم يعترفون بان من قرية شحور من جنوب لبنان.. فعن اي عائلة عراقية يدعي البعض بعد ذلك؟

وهل يعلم الشيعة بان (الشيخ المفيد.. ضريحه متر واحد).. (الخوئي حجرة بالصحن الحيدري)..

ولنؤكد (دجل ال الصدر وال الحكيم).. ما كتبه احد الواعين من الشيعة العرب حيث كتب.. (إقامة اضرحه للعلماء بدعة كبار علماء الشيعه قبورهم كاشيه في ضريح امير المؤمنين او الكاظميه او معصومه او مشهد فهذا الشيخ المفيد ضربحه متر واحد في الكاظم وهذا السيد محسن الحكيم في احد إيوانات الصحن العلوي وبعده السيد الخوئي كذلك حجرة صغيره في الصحن الحيدري وشيخ الطائفه الطوسي قبر صغير في بيته تحول بعد قرون لجامع صغير)..

واضاف (ان بناء اضرحه على حساب الممتلكات العامه في النجف او على حساب قبور الفقراء في مقبرة النجف هو حرام وأرض مغصوبه وضريح غصب لاتجوز الصلاة فيه خصوصاً اذا كان بنائه من المال العام للشعب واذا كل مرجع يموت نبني له ضريح فيعد مئة عام لايبقى مكان لأهل النجف ليسكنوا فيه ان كاشية جنب امير المؤمنين وفِي ضريحه اشرف من أضرحتهم وقلاعهم هذه التي تسيء لتاريخ هؤلاء العلماء ولو إذن الله لهم بالكلام لرفضوا هذه الأضرحة ولعنوا من شيدها

ولو اردنا ان يبقى ذكرهم ويكونون منصات فيكفي تمثال او نصب لهم كالمرجع الحبوبي في الناصريه)..

ولنتذكر هنا ايضا الزعيم (عبد الكريم قاسم) رحمه الله .. حتى قبر لم يبقي له اعداءه.. وذكر قاسم متجدد في الصدور بشرفه ونزاهته وحبه للفقراء وعمله لبناء صروح لهم من مجمعات سكنية وعلمية وتعليمية وصناعية وزراعية..

ونسال:

لماذا (رفضنا ان تبنى قصور لصدام).. حتى (بدلها نبني اضرحة لعوائل متنفذة) من اموال الفقراء؟

(فرفضنا ان يبني صدام قصور بعشرات الملايين الدولارات والملايين فقراء).. ولكن انتم توفقون على (بناء قصور لامواتكم كالصدر والحكيم .. وملايين الشيعة العرب تحت خط الفقر ويعيشون على ركام الازبال والنفايات)؟؟ عجيب..

ونسال:

(هرتزل اسس من لا شيء شيء لليهود) (ال سعود اسسوا دولة للسنة) (الصدر والحكيم حكيمكم) ماذا قدموا لكم؟

(هرتزل اسس من لا شيء. لليهود..شيء اسمه دولة اسرائيل، فهرتزل وضع مشروع .. ووعد بلفور نفذ هذا المشروع).. (وانتم جعلتم الشيعة العرب من شيء الى لا شيء).. مجرد (كم بلا نوع.. خدم لايران ومشروع دولة العجم).. (فالشيعة العرب بظلكم.. اموالهم بددت فسادا، ومستقبلهم مظلم.. تقتلهم البطالة والمخدرات القادمة من ايران.. وسوء الخدمات والتفكك الاجتماعي والجريمة المنظمة)..

ال سعود قدموا للسنة العرب دولة باسم السعودية.. .. (الصدر الاول والثاني والحكيم) ماذا قدموا لكم يا ايه الشيعة العرب.. (لا شيء غير الخزي والعار .. وكشفتكم ذلك بعد عام 2003).. فلم نرى من الصدر والحكيم اي مشروع سياسي.. ولا اي مشرع لقيام اسس للشيعة العرب بوسط وجنوب.. (الاكثرية الشيعية بارض الرافدين).. لتصبح هذه الاكثرية.. بظل هيمنة ال الصدر وال الحكيم وربهم ايران والاحزاب الاسلامية الموالية للخامنئي الايراني.. (مجرد اموات بالحياة).. مسلوبي الارادة وثرواتهم تسلب وتنهب.. من قبل (الاسلاميين والمعممين) بظل (تفرج المرجعية)..

والشيء بالشيء يذكر..

لماذا الفاسد لا يخاف المشاية..(ساحترم طقوس الشيعة) عندما (تهز عرش الفاسد كما هزت الظالم)

لماذا (صدام خاف من الطقوس الشيعية والمشايه للائمة).. (ولكن الفاسدين.. لا يخافون هذه الطقوس)؟؟ هل الطقوس الشيعية (ضد الظالمين وليس ضد الفاسدين)؟ فعندما (الطقوس الشيعية.. تهز عرش الفاسدين).. كما كانت .. (تهز عرش الظالمين).. عندها سوف تكون طقوس (اخلاقية).. لماذا الفاسد (يمول الطقوس الشيعية.. ولا يخاف منها).. بينما الظالم (يمنع هذه الطقوس)؟؟

ولنتبه… (علاقة.. الشيعة مع ائمتهم.. حسب الشريحة)..

ففقراء الشيعة (تواصلهم مع ائمتهم بممارسة طقوس المشي لهم والزيارات)..

حكام الشيعة كالشاه سابقا.. وخامنئي ايران.. وحكام العراق اليوم (تواصلهم مع الائمة.. بهدر اموال فقراء الشيعة.. لتذهيب اضرحة الائمة)….

اثراء الشيعة (تواصلهم مع الائمة.. بهدر الاموال كخمس لرجال الدين.. واقامة ولائم الطبخ.. وتمويل المممين).. بعيدا عن فقراء الشيعة..

فكيف نحل هذه المعادلة؟

ثم هل يعتقد (سياسي شيعة الكراسي وال الحكيم وال الصدر والمرجعية العجمية)..

ان الائمة مثلا قالوا.. (زورا مراقدنا.. واتركوا الفاسدين من شيعتنا…. سيروا الينا.. مشيا.. ليغتني الفاسدين من شيعتنا بثروات البلدان.. ويطمئن بان البوصلة تتجه الى الينا.. وليس الى الفاسدين لاسقاطهم..).. سلموا بلدانكم للايرانيين.. وحذاري ان يحكم الشيعي العربي ارضه.. )..

لذلك نجد دول للشيعة العجم كايران واذربيجان.. ولكن يحرم الشيعة العرب بحقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء والقطيف و ديالى وبادية كربلاء.. في وقت الامام علي شيعي عربي ودولته (شيعية عربية).. والمصيبة.. والغريب.. يحرم الشيعة العرب اليوم من حقهم بدولة؟؟

والخيانة الكبرى.. ان دولة محسوبة على الشيعة زورا (ايران).. تقف عائقا امام قيام دولة للشيعة العرب جوارها بوسط وجنوب منطقة العراق والاحساء والقطيف.. (لان هذه الدولة سوف تجاور الاحواز الشيعية العربية النفطية).. فتكون دولة الشيعة العرب مركز استقطاب للشيعة العرب بكل مكان للانضمام لهذه الدولة

وهنا نقولها بالصميم:

(هل لان الظالم صدام كان معارضا لايران؟؟ ولو كان كالدكتاتور الظالم بشار الاسد مواليا لايران.. او كحماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية.. حليفة لايران).. لما خرج الشيعة ومراجعهم ضد (صدام والبعث).. فمن يحكم بسوريا بعثي (ودكتاتور) وهذا لا خلاف عليه؟

ونقول لا الصدر وال الحكيم.. ولكل الاسلاميين وايران من وراءهم.. (زمنكم بدأ يتهاوى)..:

فتداعيات (حفل ملعب كربلاء).. تكشف تحول بالفكر الشيعي العربي بالعراق .. نحو الوعي.. والثورة ضد المؤسسة الدينية .. اي تمهد لذلك؟ فجس النبض.. يشير لتغييرات.. بدأت بمقاطعة كبرى للانتخابات عام2018 من قبل الشيعة العرب بوسط وجنوب.. ومظاهرات وسط وجنوب وحرق القنصلية الايرانية.. ومكاتب الملشيات والاحزاب الموالية لايران.. وعدم مبالاة الشارع الشيعي العربي بهجمات القوات الجوية الاسرائيلية على معسكرات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل التي ترسل اليها ايران صواريخها .. لتطلقها من العراق نحو اسرائيل لتجنيب ايران الحروب داخلها بكل خسة ايرانية وغطرسة..

وفي باب: الشيء بالشيء يذكر.. الا تتفقون معي (التشابه.. بين السنة والصدريين)..

فالسنة لم نجدهم ينتقدون صدام وال المجيد.. رغم كل جرائمهم وسلبياتهم

والصدريين.. لم نجدهم ينتقدون مقتدىالصدر وال الصدر.. رغم كل تاريخهم الاسود بالعراق.. واخرها (قيامهم ببناء مرقد بـ 150 مليون دولار للميت محمد باقر الصدر).. فما الفرق بين مرقد وقصر؟؟ فكلاهما تبنى لشخوص ويحرم منها الفقراء الاحياء..

من ذلك نؤكد ضرورة (تبني الشيعة العرب معرفهم).. (شيعي عربي).. واليكم السبب:

فعندما تقول (انك شيعي).. تتبناك المؤسسات الايرانية والمرجعيات والحسينيات والاحزاب المحسوبة اسلامية الموالية لايران والمليشيات الايرانية الولاء عراقية التمويل..

وعندما تقول (انك عربي).. تتبناك المؤسسات والاحزاب القومية .. ذات النزعة السنية

ولكن:

وكل المواجع (بعد لكن).

ولكن عندما تقول عن نفسك.. (شيعي عربي).. فورا تاتي اليك اتهامات ما انزل الله بها من سلطان.. (فمرة يتهمونك انك طائفي) ومرة يتهمونك انك (عنصري قومي).. ويقف ضدك (القوميين والاسلاميين معا).. ليتأكد بانك على حق.. فهؤلاء لديهم قل اي شيء ولكن لا تقل (معرفك الحقيقي) .. (شيعي عربي).. لان الايراني والاسلامي يعلم (ان قلت انك عربي).. فانك سوف تقف ضد تغول ايران.. (وشيعي) سوف تقف ضد الارهاب السني والبعثي والقومي العربي الذي يريد عودة حكم السنة العرب على رقاب الشيعة..

تقول انك شيعي فقط (ستكون جحش لايران).. تقف ضد ابناء مكونك الشيعي العربي..

تقول انك عربي فقط (ستكون جحش للسنة).. تقف ضد ابناء مكونك الشيعي العربي.. لصالح المحيط العربي السني الاقليمي..

ونوضح هنا .. :

لمن التبس عليهم.. ويضنون باني (مجدت بجيش الدفاع الاسرائلي؟؟).. اقول : ما ذكرته (بان قصف القوات الجوية الاسرائيلية على معسكرات تابعة لمليشيات بالحشد موالية لايران .. ارسلت اليها ايران صواريخ بالستية.. ضمن استراتيجية اعلن عنها حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني، بان خير استراتيجية لابعاد الحرب عن الداخل الايراني هي بنقلها لخارج حدود ايران.. للعراق تحديدا.. ).. يكشف مدلولات خطيرة اجتماعية.. .. فنقصد بزمن صدام كان الراي العام يمكن ان ينقلب ضد الجهود لاخراج صدام من الكويت.. وبعدها لاسقاط صدام عام 1991 و2003.. لو اسرائيل شاركت بالعمليات العسكرية.. ولكن اليوم اسرائيل لا تخاف من اي رد فعل شعبي من تدخلها العسكرية بالعراق ضد مليشة الحشد.. فلا يدركون مااقصده؟ ..

الا تدركون ان الشيعة العرب لا يبالون اليوم (بمليشة الحشد الموالية لايران و التي تريد جر الصراع لداخل العراق نيابة عن ايران).. فخير لهم ان ينشغلون بافتتاحية ملعب كربلاء ببطولة اسيوية.. والمطالبة برفص العمل باعتصامات امام الوزارات.. ويقومون بمظاهرات يحرقون العلم الايراني والقنصلية الايرانية ويحرقون مقار الاحزاب والمليشيات الموالية لايران.. و يقاطعون انتخابات عام 2018 بنسبة كبيرة التي ترشحت لها مليشيات ايران واحزابها الموبوءة بالفساد والفشل والخيانة والعمالة..

وبخصوص ال سعود.. نحن فقط قارنا مدن الخليج والسعودية.. بظل ال سعود.. بمدن العراق بظل ايات الله العظمي حجج الاسلام والمسلمين.. وولي الفقيه الايراني.. والاحزاب الاسلامية ومليشياتها الموالية لايران.. (ليتبين بان الترجيح هو للمدن الخليجية ولحكام الخليج) الذين جعلوا من الخليج جنة الله بارضه من الرفاهية والخدمات والانفتاح على العالم.. في حين مدن العراق مثال للتخلف والسوء بالعيش وانتشار الجريمة والمليشات والعصابات.. (فليس ذنبي بان اذا قارنت حكم حكام الخليج والسعودية بحكام شيعة ماما طهران بالعراق.. تترجح كفة الخليج والسعودية)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم